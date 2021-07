Regardez Normani et Cardi B s’associent pour une vidéo torride ‘Wild Side’ ⋆ .

in

Un an après son apparition dans “WAP” de Cardi B, Normani a de nouveau uni ses forces avec le rappeur lauréat d’un Grammy – et cette fois, elle occupe le devant de la scène.

Jeudi soir, l’ancienne chanteuse de Fifth Harmony a sorti le clip torride de “Wild Side”, son dernier single sur le fait de vouloir un peu moins de conversation et beaucoup plus d’action, s’il vous plaît, de la part d’un amant.

En vedette sur la piste sex-positive – qui échantillonne fortement « One in a Million » de la défunte star du R&B Aaliyah – est un couplet particulièrement sensuel de Cardi B, qui, fidèle à son habitude, fait savoir à son public exactement ce qu’elle veut en termes non équivoques.

“Nous ne pouvons pas continuer à en parler / Nous y pensons trop souvent / Nous ne pouvons pas simplement être prudents / Je veux me déchaîner”, chante Normani sur le refrain.

“Emmène-moi faire un tour, mec / Montre-moi ton côté sauvage, mec / Je sais que ça fait un moment, mec / Je veux devenir sauvage.”

Tout comme “WAP” et le premier morceau solo de Normani, “Motivation”, le clip de “Wild Side” voit l’artiste montrer ses prouesses en danse avec de nombreuses chorégraphies percutantes qui exigent autant d’habileté et de précision de la part du chanteur que fait ses danseurs professionnels de sauvegarde.

À un moment donné de la vidéo, Normani s’engage même dans une danse sensuelle avec elle-même – grâce à une magie CGI qui vous fera voir double – juste avant que Cardi ne prenne le relais pour son gros plan.

« Dímelo, retourne-moi / Traitez-moi comme une montre. Bust me down », rappe le maître de cérémonie sur la piste. “Sur le sol de la cuisine, juste sur cette serviette / C’est mon p—, et je le veux maintenant.”

“Wild Side” marque la deuxième collaboration de Normani et Cardi B après que le premier a presque volé le clip de “WAP”, mettant en vedette Megan Thee Stallion, avec ses mouvements de danse viraux. L’ancien finaliste de “X Factor” s’était auparavant associé à Khalid pour le single à succès “Love Lies” en 2018 et à Sam Smith pour la chanson tout aussi populaire de 2019 “Dancing With a Stranger”.

En 2019, Normani a abandonné “Motivation”, ce qui l’a éloignée de ses origines de groupe de filles et l’a établie comme une pop star à part entière. La date de sortie de son premier album studio très attendu n’a pas encore été annoncée.

