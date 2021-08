Regardez Opie Ortiz expliquer la sublime œuvre d’art derrière la couverture

Le dernier de la série de vidéos “Behind The Cover” présente une conversation approfondie avec la légende de l’art Sublime Opie Ortiz alors qu’il explique l’histoire de la légendaire couverture de l’album Sublime éponyme et comment elle est née. La vidéo fait partie d’un ensemble plus large de célébrations pour le 25e anniversaire de leur album révolutionnaire.

Des plaques ont été remises aux membres de Sublime, le batteur Bud Gaugh, le bassiste Eric Wilson et le chanteur Bradley Nowell, acceptées en son nom par la veuve Troy DenDekker et son fils Jakob Nowell, pour commémorer plus de 18 millions de consommation d’albums aux États-Unis selon MRC.

Les épisodes précédents de « Behind The Cover » ont présenté des discussions approfondies avec le concepteur de Rush Hugh Symé, qui a expliqué l’album Permanent Waves et Neville Garrick, l’artiste acclamé célèbre pour avoir conçu des pochettes pour des sorties clés de Bob Marley telles que Survival et Rastaman Vibration.

Dans ce dernier ‘Behind The Cover’ spécialement animé, Opie Ortiz révèle comment il s’est d’abord lié d’amitié avec les futurs membres des pionniers du reggae-punk Sublime et de leur équipe en fréquentant le Rogers High School de Californie.

« Tous les potes m’ont recueilli de toute cette famille Sublime », se souvient-il. «Nous étions des enfants excentriques, nous traînions, buvions de la bière et fumions de l’herbe. Moi et (le bassiste) Eric (Wilson) étions tous les deux dans le punk rock depuis notre plus jeune âge et ils ont joué toutes les meilleures soirées locales. La petite amie de Brad (Nowell) a trouvé le nom, Sublime, à partir d’un dictionnaire alors qu’ils ne pouvaient pas penser à un nom qui correspondait.

Obsédé par le dessin et l’art en général quand il était petit, Ortiz est maintenant un tatoueur de renommée mondiale basé à Long Beach, en Californie, et il a donné à Bradley Nowell le tatouage ornant la couverture du premier album éponyme du groupe en 1996. qui est maintenant disponible dans une édition augmentée.

« Il voulait le tatouage ‘Sublime’ sur son ventre, mais je lui ai dit que personne ne le verrait jamais derrière sa guitare », dit Ortiz. “J’ai dit que nous devrions le faire sur son dos, alors nous l’avons fait, avec lui allongé sur une table dans la cuisine de Ras.”

Ortiz révèle que l’idée originale de la pochette de l’album Sublime était censée représenter un gros clown assis sur sa chaise longue, mais elle a été changée après le décès tragique de Nowell juste un mois avant la sortie de Sublime en 1996. Malheureusement, le chanteur/guitariste n’a pas vécu pour voir l’album devenir double platine avec l’aide de tubes tels que “What I Got”, “Santeria” et “The Wrong Way”.

« Après le décès de Brad, nous avons remplacé la pochette de l’album par la photo que j’ai prise de son tatouage ‘Sublime’ avec le motif de bordure florale et nous avons déplacé le clown à l’intérieur de la jaquette du CD », explique Opie Ortiz.

« Pour moi, l’image n’était que le tatouage que j’ai fait pour lui, mais depuis son décès, c’est devenu très emblématique. Depuis, c’est devenu une liste de choses à faire pour les fans du monde entier pour me faire un tatouage Sublime. J’ai eu des gens de partout, de New York à Londres et au Japon.

« Beaucoup de gens ont dit que cela les avait aidés au moment où ils en avaient besoin », conclut-il. “Si vous pouvez mettre de la bonne musique que vous aimez et que cela peut vous sortir de votre mauvaise ambiance, alors c’est la guérison.”

Achetez ou diffusez l’édition étendue de Sublime.