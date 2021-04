Regardez Ozzy Osbourne être intronisé au «  Temple de la renommée de la WWE  »

Ozzy Osbourne a été intronisé dans le Temple de la renommée de la WWE Mardi soir (6 avril).

Osbourne était un ajout inopiné du combiné 2020/2021 Temple de la renommée de la WWE cérémonie, qui a été enregistrée la semaine dernière.

Bien que le légendaire chanteur de heavy metal n’ait pas été présent pour accepter l’honneur, il a enregistré un message vidéo qui a été diffusé dans le cadre de l’émission.

« Merci beaucoup WWE Univers pour ce prix, » Ozzy dit dans la vidéo. « Je ne le mérite pas, mais merci quand même. »

Il a poursuivi en disant: « Tout tourne autour des fans, vraiment. Nos fans sont ce qui nous maintient vraiment en vie. Tout est à propos d’eux.

« Je veux remercier Vince McMahon et Triple H. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. «

Osbourne a fait plusieurs apparitions sur Télévision WWE au fil des ans, y compris à WrestleMania 2 où il a rejoint Capitaine Lou Albano gérer Les Bulldogs britanniques dans leurs WWF victoire du championnat par équipe Beefcake Brutus et Greg Valentine. Osbourne également joué en direct à un Remettre à sa palce enregistrement à Baltimore en mai 2007, et plus tard a servi d’hôte spécial pour Brut en novembre 2009.

le Temple de la renommée de la WWE Les cérémonies d’intronisation de 2020 et 2021 ont été enregistrées en Floride mardi et mercredi de la semaine dernière, et la version éditée a été diffusée hier soir sur paon aux États-Unis et sur Réseau WWE autour du monde.

Ozzy, qui a eu 72 ans en décembre, a récemment reçu le vaccin COVID-19.

En novembre, Ozzy Raconté GQ magazine qu’il souffre d’une maladie respiratoire qui le met à un risque accru de pneumonie sévère et de mauvais résultats s’il devait développer COVID-19.

Juillet dernier, Ozzy a déclaré qu’il n’était toujours « pas revenu à 100% » après avoir souffert de plusieurs problèmes médicaux en 2019, notamment une chute, une chirurgie du cou et une hospitalisation pour la grippe. Ozzy a également déclaré qu’il avait hâte de se produire à nouveau une fois qu’il aurait retrouvé la santé et que la pandémie de coronavirus s’était apaisée.

Lorsque la pandémie a frappé, Ozzy venait de sortir son premier album solo en une décennie, « Homme ordinaire », qu’il a enregistré fin 2019 alors qu’il se remettait d’une chirurgie et de maladies connexes. le NOIR SABBAT Le chanteur avait précédemment annulé tous ses projets de tournée pour 2019, et les spectacles reprogrammés pour 2020 ont également été supprimés.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).