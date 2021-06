Regardez ‘Patriot’ MAGA Sen. Rick Scott confondre le serment d’allégeance avec l’hymne national .

Nous voulons vivre dans un pays où les flics ne mettent pas un genou sur le cou d’un homme noir désarmé jusqu’à ce qu’il suffoque.

L’homme de Floride, le sénateur Rick Scott, veut vivre dans un autre type de pays. Il est furieux contre ces riches maudits footballeurs qui se mettent à genoux lorsque quelqu’un essaie de prêter allégeance à un drapeau, le sénateur Scott en veut un où les joueurs se sentent fiers de se lever lorsqu’ils prononcent la promesse, ou quelque chose du genre.

Oui, Rick Scott essayait d’être le “plus grand faux-patriote” de la Foi et Liberté Coalition aujourd’hui, et pour ce faire, il faut jeter de la viande crue à ses amis conservateurs (c’est tout ce qu’ils voulaient, ne vous inquiétez pas) . Scott avait l’air d’avoir été touché à la tête ou quelque chose du genre parce qu’il avait croisé ses fils sur les « problèmes » culturels de l’époque. Il a confondu la promesse avec l’hymne national. Nous sommes à peu près sûrs que Scott a eu raison de M. Potato Head, mais étant donné qu’ils ne peuvent plus simplement dire “Back the Blue”, c’est peut-être plus compliqué maintenant.

Étant donné que le but du mème « Homme de Floride » est de rire de quelqu’un, nous devrions probablement prendre un temps d’arrêt pour regarder cet homme de Floride se faire coiffer par des problèmes sociaux aussi complexes :

Le sénateur Rick Scott : « Nous vivons dans un pays où ces joueurs de football éveillés, riches et choyés s’agenouillent pour le Serment d’allégeance. pic.twitter.com/bsRbCo0PYq – La Colline (@thehill) 19 juin 2021

“Choisis ?”

Quoi. Le. Putain ? Choyé ? On peut dire beaucoup de choses sur les hommes noirs riches, éveillés et noirs de la NFL, et il y a des critiques valables, mais la seule chose qu’ils ne sont pas, c’est “dorloter”. Montrez-nous un sénateur qui ne sait pas épeler son nom à quarante ans parce qu’il a reçu trop de coups à la tête à 25 ans et nous parlerons de chouchoutage. Ou mieux encore, montrez-nous-en un qui ne peut pas faire la différence entre un gage et un drapeau, et nous vous montrerons quelqu’un à la fois choyé et encore endormi. Se réveiller!

Jésus, ces gens.

****

Paix, vous tous

Jason

