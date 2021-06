Regardez Pino Palladino et Blake Mills effectuer un concert exclusif Tiny Desk

Pino Palladino & Blake Mills sont les dernières stars à donner un concert exclusif pour la série Tiny Desk de Bob Boilen. Vous pouvez regarder les images ci-dessous.

Le Tiny Desk fonctionne à domicile dans un avenir prévisible, Ainsi, les concerts Tiny Desk (à domicile) de NPR Music apportent des performances de fans de partout aux États-Unis et dans le monde. C’est le même esprit — des décors dépouillés, un cadre intimiste — juste un espace différent.

La toile de fond de studio de ce concert de Tiny Desk (à domicile) est le cadre idéal pour le duo dynamique en tête d’affiche de ce projet. Pino Palladino est un bassiste prolifique dont vous connaissez déjà intimement le son (même si vous ne le connaissez pas). Blake Mills, guitariste et deux fois nominé aux Grammy pour le producteur de l’année, possède lui-même un catalogue impressionnant. Ensemble, en studio, les sidemen du haut de gamme sont dans leur élément, distillant la créativité sonore de la première sortie sous le nom de Palladino, Notes With Attachments.

Huit appels palpitants du saxophoniste Sam Gendel nous introduisent dans « Just Wrong », une méditation mélodique qui se déroule comme une fleur dans un laps de temps. La guitare, la basse, le sax et les saupoudrages colorés de percussions d’Abe Rounds dans cette chanson sont magiques; nous planons avec les musiciens à travers des répétitions variées de la mélodie avant qu’ils ne nous remettent doucement sur pied.

L’image rémanente de notre vol s’estompe encore lorsque Palladino accueille les téléspectateurs avec une introduction courte et douce avant d’ouvrir “Ekuté”, un air qui explore la musique traditionnelle ouest-africaine, les influences jazz et rock avec quelques touches modernes de technologie. “Djurkel”, l’offre finale de cet ensemble, est également de nature expérimentale. Le son de basse caractéristique de Palladino réside dans la coupe, le terrain fertile sur lequel Mills, Gendel et Rounds dansent rêveusement l’un autour de l’autre. C’est la musicalité de session à son meilleur. Chaque montre révèle de nouvelles profondeurs à la maîtrise.

Pino Palladino est considéré comme l’un des joueurs de session les plus appréciés de l’industrie de la musique. Au cours d’une carrière de plusieurs décennies, le bassiste n’a pas seulement fourni un support bas de gamme à plusieurs révolutions musicales, il a contribué à en alimenter quelques-unes lui-même, sous-tendant des sons pionniers dans la pop, la New Wave, la néo-soul, l’électronique, le rock, le jazz, funk, et même industriel avec une fondation toujours inventive. Il est largement considéré comme l’un des bassistes les plus influents de tous les temps, avec autant de notoriété dans certains milieux que les superstars qu’il a soutenues – et celles-ci incluent D’Angelo, Erykah Badu, Tears For Fears, The Who et bien d’autres.

