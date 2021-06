Regardez PJ Harvey jouer au bord de l’eau des archives de la BBC Later

La chaîne YouTube officielle de la BBC’s Later… With Jools Holland a partagé les images de PJ Harvey’s performance séduisante de “Down By The Water” de 1995 lorsque la célèbre auteure-compositrice-interprète faisait la promotion de son nouvel album de l’époque, To Bring You My Love. Vous pouvez regarder la performance ci-dessous.

La version mémorable de Harvey de « Down By The Water » est l’une des nombreuses performances d’archives anciennes The Later… archive a récemment commencé à partager l’émission populaire présentée par Jools Holland qui compte désormais 57 séries et fête ses 30 ans cette année.

“Cela a toujours été une émission très populaire auprès de notre public, et en fait encore plus populaire l’année dernière”, a déclaré Jan Younghusband, responsable de la commande de BBC Music TV, à Music Week en février. «C’est l’une de ces situations où, en ne pouvant pas le faire normalement en raison de la pandémie, il a été vraiment divertissant et intéressant d’avoir des invités utilisant les archives, aux côtés de performances en direct et d’introduire de nouveaux talents.

« Il a toujours le même ADN, mais la possibilité d’ajouter ces choix d’archives a été très profonde. Nous avons pu rechercher de belles performances que l’on n’avait pas vues depuis longtemps, des choses assez extraordinaires. Il a ajouté une toute nouvelle couche au programme. Un jour, nous serons tous de retour en studio, mais je suis sûr que nous continuerons cet élément, apportant des archives profondes au public.

Le Grammy Award de PJ Harvey et To Bring You My Love, nominé au Mercury Music Prize, a été réédité en vinyle, aux côtés d’un album de démos inédites qui sera disponible sur CD, vinyle et numérique en septembre 2020. La sortie faisait partie d’une vaste campagne. par UMC/Island Records qui verra son back-catalogue, ainsi que ses deux albums en collaboration avec John Parish, sortis en vinyle en 2020 et 2021.

Cette semaine, il a été annoncé que le deuxième album collaboratif de Harvey avec Parish, A Woman A Man Walked By, sera de retour en vinyle via UMC/Island le 23 juillet. L’album est initialement sorti le 27 mars 2009 et a été largement acclamé, la critique 4 étoiles de The Guardian suggérant “Tout s’emboîte brillamment, suggérant la compréhension mutuelle de deux artistes au sommet de leurs pouvoirs”.

