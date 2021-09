Regardez PlayerUnknown décrire Prologue, un projet post-PUBG qui lui est propre

PlayerUnknown’s Battlegrounds, plus communément appelé PUBG (ou Game for Peace en Chine) est déjà l’un des jeux les plus réussis et les plus influents jamais créés quatre ans seulement après sa sortie. Son directeur Brendan Greene, un ancien DJ et concepteur de sites Web d’Irlande, est crédité du lancement de l’intégralité du genre Battle Royale, inspirant directement ce que vous connaissez maintenant sous le nom de Fortnite, CoD: Warzone, Apex Legends et plus encore.

Mais la semaine dernière, il a annoncé qu’il avait quitté la société coréenne dont le travail sur sa vision de la bataille royale l’a propulsé vers la gloire pour construire son propre studio – et jeudi soir, il a révélé à quoi s’attendre de son prochain projet.

Cela s’appelle Prologue, et ce sera une démo technologique payante conçue pour illustrer les types de jeux que Greene veut construire ensuite : « Nous voulons créer des mondes bac à sable réalistes à une échelle rarement kilomètres de large avec des milliers de joueurs interagissant, explorant et créant », dit-il.

Greene dit que sa nouvelle équipe a construit un réseau de neurones qui peut générer “des mondes ouverts réalistes et massifs au moment de l’exécution – chaque fois que vous appuyez sur play”, l’appelant une “percée”, et que Prologue sera “une simple introduction à une première itération de notre technologie.

Voici sa description complète de Prologue:

Vous devrez vous frayer un chemin à travers une nature sauvage générée par l’exécution et utiliser des outils trouvés et des ressources rassemblées pour survivre lors d’un voyage où les intempéries sont votre ennemi constant. Il n’y aura aucun guide, aucun chemin à suivre, juste un monde, un endroit sur la carte à atteindre et les outils dont vous avez besoin pour y arriver.

On ne sait pas encore quand nous devrions nous attendre à Prologue, mais Greene a accordé une interview exclusive à Dean Takahashi de VentureBeat. Il devrait être mis en ligne samedi à 8h45, selon la publication.

La société que Greene a quittée a également une participation dans sa nouvelle société, rapporte VentureBeat. Krafton (anciennement PUBG Corp, et avant cela Bluehole Studio) travaille également sur son prochain jeu, une épopée fantastique actuellement connue sous le nom de “Project Windless” basée sur le folklore coréen.