Anthony Joshua a livré une réponse effrontée à un groupe de fans de Tyson Fury à Marbella l’été dernier.

Le champion unifié des poids lourds a passé du temps à se détendre sur la Costa del Sol avant de se diriger vers le camp pour sa victoire sur Kubrat Pulev.

Joshua a donné le majeur aux fans de Fury

Alors qu’il était à l’Opium Beach Club prenant des selfies avec des fans, AJ a été filmé de loin par certains partisans de son plus grand rival.

Le groupe de «Gypsy King» a commencé à chanter: «Il n’y a qu’un seul Tyson Fury», après avoir repéré Joshua.

Il a répondu en riant et en posant en plaisantant son majeur sur eux.

Getty Images – Getty Joshua est le champion WBA, IBF et WBO

Les deux Britanniques ont désormais signé des contrats pour se battre deux fois en 2021

Ces conditions stipulent que le premier combat sera un partage 50/50 de la bourse, tandis que le match revanche sera un partage 60/40 en faveur de celui qui remportera le premier.

On ne sait pas où et quand les combats vont avoir lieu, bien que le lieu le plus probable semble le Moyen-Orient.

Les délais sont difficiles à déterminer en raison de la pandémie.

Caractéristiques de Rex Fury est le champion poids lourd WBC

Tous les discours des deux camps visaient une date fin juin ou début juillet.

Cependant, le co-promoteur de Fury, Bob Arum, a récemment révélé que les problèmes liés à la pandémie compliquaient les transactions potentielles de sites.

Arum a déclaré à BoxingScene: « Regardez, tout le monde est coincé dans la même chose, le coronavirus »

Personne ne va mettre de l’argent pendant que le virus aura un impact sur les spectateurs et tout.

«Tous ces athlètes sont mécontents, mais moi aussi je suis malheureux. Tout le monde est donc malheureux. Soyez juste patient et ça va se redresser.