Regardez Queen at The Movies Highlander Episode 32 Of The Greatest

Le dernier épisode de de la reine La série « The Greatest » propose cette semaine un deuxième volet de « Queen At The Movies », cette fois-ci sur la contribution musicale du groupe au film Highlander. Vous pouvez le regarder en intégralité ci-dessous.

Suite au succès de leur premier album bande originale, Flash Gordon, Queen n’étaient pas à court d’offres pour participer à d’autres projets de films. Rien n’a captivé leur imagination jusqu’en 1986, lorsque le réalisateur Russell Mulcahy a tenté une approche avec son nouveau projet de film fantastique, Highlander, pour voir si le groupe pouvait être tenté…

Russell Mulcahy : « Quand il s’agissait de faire Highlander, je me suis dit que le film avait besoin non seulement d’une grosse partition d’orchestration, mais aussi d’une grosse partition rock. J’ai fait monter vingt minutes du film, et je les ai amenés, et je ne savais pas comment ils allaient réagir. Je voulais seulement qu’ils fassent une chanson dans le film. Ils ont vu les images et ils ont dit « nous allons faire cinq chansons ».

Roger Taylor ajoute: « Je ne sais pas ce qui a poussé Russell à nous contacter, mais il a dit » descendez dans une salle de projection et regardez cela et voyez ce que vous aimez « . Et nous y sommes allés et nous avons vu les scènes d’ouverture et puis je pense que la scène d’amour, dans les Highlands, et nous avons pensé que c’était magnifique, visuellement.

« C’était loin d’être terminé à ce moment-là, nous avons juste pensé ‘c’est vraiment génial, nous pourrions faire de bonnes choses là-dessus’. Et cela a inspiré Brian à écrire Who Wants To Live Forever, puis j’ai écrit « A Kind Of Magic », en coupant la ligne du film. Et ce fut une très belle expérience.

Brian May : « Cela dépend de votre connaissance du film Highlander, mais c’est un film sur un homme qui prend conscience qu’il est immortel, et il hésite à accepter le fait. On lui dit que s’il tombe amoureux, il aura de gros ennuis, mais bien sûr, il tombe quand même amoureux et la fille dont il tombe amoureux finit par vieillir et meurt dans ses bras.

« Cela a ouvert une vanne en moi, je faisais face à diverses tragédies dans ma propre vie, la mort de mon père, la mort du mariage, etc., etc. chanson dans ma tête. C’était presque terminé dans la voiture qui rentrait à la maison, je me souviens l’avoir chanté à mon manager alors qu’il me ramenait à la maison et il était assez surpris. Il a dit, ‘d’où cela vient-il?’ et j’ai dit ‘Je ne sais même pas d’où ça vient, mais je peux juste l’entendre dans ma tête’.

Contrairement à Flash, Queen a décidé de ne pas sortir d’album de bande originale, mais a plutôt associé leurs six morceaux qui sont apparus dans Highlander avec d’autres chansons, telles que « One Vision », « Friends Will Be Friends » et « Pain Is So Close To Pleasure » pour créer un album complet de Queen, A Kind Of Magic de 1986, leur premier à sortir depuis leur performance acclamée Live Aid. C’était un album n ° 1 immédiat au Royaume-Uni et leur a donné des singles à succès avec des morceaux du film « A Kind of Magic » et « Who Wants To Live Forever ».

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.