Regardez Queen Crazy Little Thing Called Love dans la plus grande série

La vidéo ‘Queen The Greatest’ de cette semaine présente un voyage à travers certains des la reine chansons, performances et réalisations les plus extraordinaires, célèbre ce qui est peut-être l’un des enregistrements les plus simples de Queen, mais sans aucun doute l’un de leurs succès les plus remarquables… “Crazy Little Thing Called Love”, l’hommage de Freddie Mercury à Elvis. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En 1979, et après sept albums, les membres du groupe de Queen’s ont estimé que pour rester frais et se sentir mis au défi, il était temps de changer la façon dont ils abordaient leurs enregistrements en studio. Ce devait être le début d’une relation durable avec le producteur allemand (Reinhold) Mack et la fascination de Freddie pour la ville de Munich où il finirait par vivre entre 1979 et 1985 et où il organiserait sa désormais célèbre fête du 39e anniversaire de Henderson.

Brian May : « Nous avions entendu dire qu’il y avait ce grand studio appelé Musicland à Munich, et nous avons entendu dire qu’il y avait ce grand ingénieur du son appelé Mack, et nous nous sommes mis dans cette manière plutôt indulgente de simplement entrer dans le studio sans idées, ou très peu d’idées, et en partant de zéro. Vous savez « ce que vous avez ? » « Eh bien, je ne sais pas, j’ai ça ? »

Roger Taylor : « La première chose que nous avons faite a été Crazy Little Thing, et Fred a écrit la chanson dans le bain en une dizaine de minutes. »

Brian May : « C’est l’hommage de Freddie à Elvis, d’une certaine manière, il aimait beaucoup Elvis, et Cliff je dois dire aussi. Oui, Freddie l’a écrit très rapidement et s’est précipité et l’a posé avec les garçons. Quand j’y suis arrivé, c’était presque fini. Et je pense que les sons que Mack a réussi à obtenir, ces sons très élémentaires, réels, très réels, les sons ambiants en studio ont eu une grande contribution à apporter. Cela semble très authentique, tout y est un peu comme un son rock and roll original. »

May continue: “C’était le premier numéro un à tous les niveaux en Amérique, Billboard, Cashbox et Record World, je pense.”

Roger Taylor : “Nous étions encore en train de faire le disque, nous n’avions même pas presque terminé l’album, et nous sortions à Munich et quelqu’un est venu et a dit” oh, il est devenu numéro un en Amérique “, et nous allions ” Oui! Plus de boissons !’ »

En plus de figurer en tête des charts américains, la chanson a également occupé la première place en Australie pendant sept semaines stupéfiantes et a atteint le numéro 2 au Royaume-Uni.

Freddie Mercury a souvent fait référence en plaisantant à la simplicité de “Crazy Little Thing Called Love” du fait qu’il ne savait jouer que trois accords, et alors qu’il jouait de la guitare acoustique sur l’enregistrement en studio, Brian May a changé son célèbre Red Special pour une guitare Fender pour garantir ce style rockabilly authentique.

En plus d’être un succès retentissant dans les charts, il est également devenu un incontournable du spectacle en direct. Notamment parce que cela a donné au groupe l’occasion de se lâcher – un sentiment partagé par toutes les foules et évident ici, dans ce clip rare du concert du vendredi au stade de Wembley à Londres en 1986…

Regardez chaque épisode de la série “The Greatest” sur la chaîne YouTube officielle de Queen’s.