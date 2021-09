Regardez Queen en vidéo, épisode 25 de la plus grande série

L’épisode ‘The Greatest’ de cette semaine, ‘Queen On Video’ célèbre la reine approche pionnière de la création de promotions, qui a abouti à des vidéos à succès vraiment mémorables, bien que le sens de la création vidéo aventureuse de Queen n’ait pas toujours été universellement adopté. Vous pouvez consulter l’intégralité de ‘Queen On Video’ ci-dessous.

Ayant essentiellement lancé l’ère des promotions vidéo avec “Rhapsodie bohémienne”, les années 1970 ont vu quelques vidéos classiques de Queen, qui reflétaient le style en constante évolution du groupe, grâce à des chansons classiques telles que “Somebody To Love”, “We Are The Champions”, “Crazy Little Thing Called Love” et “Bicycle Race”.

Mais dans les années 1980, l’introduction de chaînes musicales télévisées telles que la chaîne câblée MTV a poussé l’art de la création vidéo à un autre niveau.

Freddie Mercury : « Eh bien, les choses ont parcouru un long chemin, bien sûr, elles deviennent des budgets de films, n’est-ce pas ? Et la technique et tout est, en quelque sorte, considérablement améliorée, donc, je veux dire, vous pouvez proposer toutes sortes de choses. »

“Je me souviens que dans “Bohemian Rhapsody”, nous voulions ces images multiples, et à l’époque, la seule façon de les obtenir était d’utiliser un prisme. Et puis nous voulions une sorte d’effet dentelé et nous devions secouer les caméras, quelqu’un devait donner un coup de pied. Maintenant, vous avez toutes sortes de choses dont je ne connais même pas les noms qui le font automatiquement. Cela me dépasse aussi, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite.

Naturellement, ‘Queen on Video’ a toujours été à l’avant-garde – que ce soit avec des animations de pointe, des décors et des costumes scandaleux (“A Kind of Magic”, “It’s A Hard Life”), recréant des scènes entières de films hollywoodiens (“Princes de l’Univers ») ou nous éblouir de puissance brute à l’arrière d’un train rapide (« Headlong »)

Dans le plus pur style Queen, l’humour n’était jamais loin et le groupe aimait repousser les limites – ce qui leur a valu par inadvertance l’honneur d’être le premier à avoir une vidéo interdite par MTV avec “Body Language”, les scènes de bain érotiques aux nuances jugées inappropriées. pour le public en 1982. Étonnamment, l’interdiction des chaînes câblées n’a pas entravé les performances du morceau dans les charts ; il est devenu le cinquième plus gros tube américain de Queen’s de tous les temps, surpassant étonnamment des tubes internationaux plus connus tels que “Radio Ga Ga” et “Somebody to Love”.

C’était un exploit répété deux ans plus tard lorsque les dirigeants de la télévision n’ont pas réussi à comprendre la blague sur la brillante vidéo “I Want To Break Free” dans laquelle les membres du groupe apparaissaient habillés en personnage féminin du feuilleton britannique Coronation Street. Cette fois, l’interdiction a eu un impact sur les chances du groupe de remporter un succès majeur aux États-Unis avec le single, la chanson se situant juste dans le Top 50.

Roger Taylor : « Eh bien, MTV avait l’esprit très étroit. C’était Serpent blanc, et f_ing Whitesnake, puis un autre morceau de Whitesnake.

“Et ils ont décidé qu’ils ne pensaient pas que les hommes en drag étaient” assez rock “, je suppose, et ils n’ont donc pas joué la vidéo.”

Tout au long de leur histoire, Queen a toujours su nous amuser, nous émouvoir, nous divertir et nous surprendre avec leurs vidéos, ce qui a donné lieu à certains des visuels les plus durables et les plus emblématiques de la musique rock.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.