Regardez ‘Queen In Japan Part 1, Episode 14 Of The Greatest Series

‘Queen The Greatest’, qui célèbre certains des de la reine les chansons, performances et réalisations les plus mémorables de cette semaine se penchent sur l’histoire extraordinaire de « Queen In Japan ». Vous pouvez le regarder en intégralité ci-dessous.

Au cours des premières années, Queen a naturellement travaillé dur pour progresser sur les marchés du Royaume-Uni et des États-Unis. Cependant, il y avait un autre pays qui avait déjà commencé à prendre le groupe à cœur, signalant le début d’un lien profond qui perdure encore aujourd’hui.

Dès 1974, au Japon, Music Life Magazine avait commencé à publier des photos du groupe et à faire des reportages sur leurs albums. Le style de musique et le spectacle sur scène ont immédiatement touché une corde sensible et, en avril 1975, Queen a entrepris une tournée de huit nuits au Japon. Leur tout premier concert sur le sol japonais serait au Nippon Budokan de renommée mondiale à Tokyo, une arène dédiée aux arts martiaux et aux concerts, et il est juste de dire que le groupe n’avait aucune idée de ce qui les attendait…

Roger Taylor : « Nous savions qu’il y avait une sorte de demande pour nous là-bas et nous l’avons donc marqué jusqu’à la fin d’une tournée américaine. Nous avons passé des vacances à Hawaï et c’était logique, alors nous y sommes allés. Nous sommes arrivés à l’aéroport et nous nous sommes soudain rendu compte que c’était à une échelle différente de celle que nous avions imaginée – il y avait des milliers de personnes là, juste pour nous accueillir. Normalement, vous n’obtenez ce genre de chose nulle part.

Dans une interview exclusive, Record Company Exec, Promoteur et ami de longue date de Queen, Kaz Utsunomiya, rappelle cette arrivée extraordinaire…

Kaz Utsunomiya : « Je ne pense pas que quiconque ait vraiment deviné que trois mille personnes se présenteraient à l’aéroport. Quiconque se présenterait à l’aéroport penserait que c’est comme la seconde venue des Beatles. »

Kaz explique comment le phénomène Queen In Japan a eu ses débuts : « À cette époque, le groupe de rock était principalement soutenu par le public masculin, mais le fait que Music Life (magazine) a mis des images de Queen a ouvert un tout nouveau monde avec des femmes fans, et a attrapé des fans japonais des deux sexes, hommes et femmes.

Cette première rencontre a marqué le début d’un lien profond entre Queen et le Japon, chacun laissant une impression durable sur l’autre. À tel point que cela a inspiré Brian May à écrire une chanson en hommage spécial à leur public japonais avec la chanson “Teo Torriatte”, présentée sur l’album 1976 du groupe. Une journée aux courses album contenant deux refrains chantés en japonais.

Kaz Utsunomiya : « Ils ne s’attendaient pas à ce que le groupe propose une chanson comme « Teo Torriatte », qui est principalement destinée au marché japonais. Le groupe a des chansons différentes pour le monde entier, mais je pense que “Teo Torriatte” vous ne pouvez les écouter qu’au Japon. ”

Queen faisait régulièrement des tournées au Japon jusqu’en 1985, mais comme l’explique Kaz, le groupe a toujours adopté une approche unique de l’endroit où ils se sont produits.

Kaz Utsunomiya : « Au début, nous avons visité différentes villes à travers le Japon. Donc nous allions à Sapporo à Hokkaido qui est dans la partie nord du Japon, et nous allions à Sendai dans la partie sud et c’était vraiment intéressant car peu de groupes avaient l’habitude de tourner dans tout le Japon.

« Beaucoup de groupes internationaux viennent au Japon, ils vont à Tokyo et à Osaka. Beaucoup de gens n’ont jamais eu la chance de voir les groupes internationaux dans les villes en dehors de Tokyo et d’Osaka, ce qu’ils (Queen) ont fait et ce qui les a rendus plus grands et un acte international unique au Japon. Je pense que cela a également aidé le groupe à comprendre la culture japonaise, l’histoire japonaise et les fans japonais.

Regardez chaque épisode de la série “The Greatest” de Queen sur la chaîne YouTube officielle du groupe.