Regardez Queen In Japan Queenmania (Partie 2) Le dernier dans le plus grand

L’épisode de cette semaine de Queen’s Série “Le plus grand” continue la célébration de la relation extraordinaire entre la reine et le Japon. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le lien entre le Japon et reine avait été solidement établi grâce aux tournées du groupe dans les années 1970 et 1980. Ce ne serait qu’en 2005 que le groupe reviendrait, d’abord avec Paul Rodgers, puis à nouveau en 2014, désormais dirigé par Adam Lambert.

Malgré leur absence sur le circuit des tournées, la musique de Queen a continué d’être précieuse au Japon tout au long des années 90 et au 21e siècle, en grande partie grâce à son inclusion dans des publicités télévisées et des séries télévisées, en particulier l’une des plus grandes séries dramatiques du Japon qui a suscité la Album de compilation « hits », exclusif au Japon – Queen Jewels. L’album s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Présenté dans une publicité pour la bière, « I Was Born To Love You » du groupe a atteint la première place des charts des singles.

Invité à revenir en 2014 pour faire la une du plus grand festival de rock du Japon, Summer Sonic, la stature de Queen en tant que groupe étranger préféré du Japon a été confirmée. Les images de cette apparition de Summer Sonic mettent en évidence la performance de Queen et Lambert du favori japonais “I Was Born To Love You”.

Selon Kaz Utsunomiya, promoteur et ami de longue date de Queen : « Summer Sonic est comme Glastonbury ou l’un des plus grands festivals de musique d’été en plein air, et nous avons joué à Osaka et à Tokyo. J’ai vu beaucoup, beaucoup de festivals Summer Sonic, mais je pense que je peux dire que tous ceux à qui je parle, y compris les fans et les gens des maisons de disques, c’était probablement le plus grand acte de fin de tout Summer Sonic depuis vingt ans ou quelque chose.

Le Japon est désormais à nouveau un élément régulier du programme de tournée de Queen, le groupe étant revenu aussi récemment qu’en 2020 pour présenter quatre spectacles d’arène à guichets fermés devant un public combiné de plus de 132 000 personnes à travers le pays, signalant que cette histoire d’amour mutuelle est toujours va fort…

Kaz Utsunomiya : « Même si les fans japonais les adoraient, si le groupe ne leur avait pas rendu ce genre d’amour, ils n’auraient pas eu ce genre d’amour. Et je pense que c’est un respect mutuel de la culture, un respect mutuel des gens, qui est lié par les plus grandes chansons.

L’épisode se déroule avec Brian May s’adressant à la foule : « C’est spécialement pour vous. Et si vous voulez chanter, ce serait merveilleux”, conduisant un public de masse à chanter l’une des chansons les plus appréciées de Queen au Japon, “Teo Torriatte (Let Us Cling Together)”, la chanson écrite par May spécialement pour les Japonais du groupe. fans et comprenant des paroles en japonais et chantées ici par Brian en japonais. De la joie sur les visages du public, il est évident que le lien entre Queen et le Japon continue de rester aussi fort que jamais.

