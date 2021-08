Regardez Queen Rock South America Épisode 23 de la plus grande série

reine ont partagé le dernier épisode de leur série “The Greatest” couvrant toute leur carrière. Dans le dernier épisode, les fans peuvent regarder ‘Queen Rock South America’ et vous pouvez regarder toute l’action ci-dessous.

Fort de leur énorme succès en Amérique du Nord, Queen a été invité à s’aventurer sur de nouveaux territoires et à faire une tournée en Amérique du Sud. Cela s’est avéré être l’un de leurs plus grands défis à ce jour – mais la réponse des foules vastes et enthousiastes a dépassé tout ce qu’ils auraient pu imaginer.

Freddie Mercury une fois a plaisanté : « Ils ne nous laisseraient pas entrer en Russie ; ils pensaient que nous allions corrompre la jeunesse ou quelque chose comme ça… alors nous sommes allés en Amérique latine. Nous voulions jouer là où la musique rock n’avait jamais été jouée auparavant.

Cette semaine, Queen The Greatest remonte à 1981 et constitue l’une des tournées les plus importantes et les plus révolutionnaires de l’histoire du live de Queen : l’époque où ils ont secoué l’Amérique du Sud et, ce faisant, forgé un lien durable entre le groupe et un public qui reste l’un de ses le plus fidèle.

Brian May : « L’Amérique du Sud a relevé la tête, et nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles nous étions la plus grande entreprise de tous les temps en Argentine et au Brésil, et ils ont commencé à nous demander d’y aller. Et ils disaient : ‘Vous pouvez jouer dans des stades de football là-bas’ et nous nous sommes dit ‘Oh, vous plaisantez’.

Manager Jim Beach : « À l’époque, sous la dictature en Argentine, nous négociions avec le général de l’armée et il m’a dit : « comment puis-je permettre à 50 000 jeunes d’entrer dans un stade, alors que je ne peux pas les contrôler ». Que se passe-t-il si quelqu’un crie soudainement « Viva Peron » au milieu d’un concert de Queen et que j’ai une émeute sur les bras ?

«Et j’ai essayé de lui expliquer que, un peu comme les matchs de gladiateurs à Rome, c’était la panacée pour le peuple. Ils n’ont jamais, jamais eu cela auparavant, ce serait une expérience extraordinaire.

Brian May : « Donc, nous avons tout mis en place et Dieu sait combien de gros porteurs étaient pleins d’équipement. »

Roger Taylor : « Les préparatifs de voyage étaient très effrayants, avec, vous savez, conduire dans le mauvais sens le long d’une autoroute surélevée avec des cavaliers, avec des gars dans de grosses jeeps agitant leurs gros canons et obligeant les voitures à venir droit vers eux pour s’arrêter. »

Freddie Mercury était plutôt plus décontracté à propos de l’expérience :

Interviewer : « Fred, comment vous sentez-vous en jouant et en chantant devant 200 000 personnes ? »

Freddie Mercury : “Je ne l’ai pas encore fait.”

Roger Taylor : « Je me souviens avoir été nerveux la première nuit, le niveau supérieur à lui seul en a pris 80 000, et nous étions dans ce genre de trou dans lequel, je suppose, les équipes de football seraient normalement. Toutes les fenêtres étaient cassées et je me souviens en pensant « hmm, c’est ça, ça va prendre des balles pour sortir là-bas ».

John Deacon : « Tous les spectacles faits en Argentine étaient tous dans des stades de football, et ils étaient très inquiets que le terrain soit endommagé, car c’est leur genre de terrain sacré, le gazon de football. Et nous avons eu cette idée, en la recouvrant d’herbe en plastique, et ils ont accepté, parce que c’était quelque chose que nous voulions vraiment, c’était d’avoir beaucoup de monde sur le terrain.

« Nous avons monté la scène d’un bout à l’autre. Ils étaient plutôt contents d’avoir du monde dans les gradins, mais nous avons insisté sur le fait que nous devions également avoir du monde sur le terrain pour donner une bonne ambiance au spectacle.

“Oh, c’était merveilleux, c’était le plus proche d’un match de football, c’était ce genre de réaction. Ils étaient extrêmement enthousiastes, je veux dire qu’ils étaient assez extatiques, et ils chantaient aussi en anglais, et faisaient ‘woh, woh, woh, woh’, tous les chants et tout.

Malgré la nervosité du début et l’énorme travail logistique, cette première tournée sud-américaine a été un énorme succès et a laissé une impression durable sur le groupe et son public.

Queen reviendrait en 1985 pour l’une de leurs performances les plus mémorables de tous les temps – mais c’est l’histoire d’un autre épisode de Queen The Greatest.

Regardez l’épisode de “The Greatest” sur la chaîne YouTube officielle de Queen’s.