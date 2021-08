Regardez Queen’s Greatest Greatest Hits, Épisode 21 de The Greatest

reine ont partagé le dernier épisode de leur série de vidéos « The Greatest » en cours. Le nouvel épisode (n°21) s’intitule ‘Greatest Greatest Hits’, célébrant le légendaire album Greatest Hits du groupe. Vous pouvez regarder « les plus grands succès » ci-dessous.

Cette année marque des jalons importants pour Queen. Non seulement cela fait 50 ans que la composition finale du groupe a été complétée avec John Deacon rejoignant Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, mais cela fait également 40 ans que l’album Greatest Hits de Queen est sorti.

Peut-être le marqueur le plus indélébile de la popularité soutenue du groupe, en cette année Ruby, la collection Greatest Hits incroyablement revenu au sommet des charts britanniques et a atteint le Top 10 du Billboard 200 pour la première fois depuis sa sortie en 1981. La collection couvrant toute la carrière a également atteint la première place du palmarès des albums vinyles de Billboard avec la deuxième semaine de vente la plus importante de 2020 pour toute sortie de vinyle.

Couvrant le premier acte triomphal de Queen et sorti en 1981 – avec la photo de couverture désormais emblématique prise par Lord Snowden – pour marquer la première décennie du groupe, Greatest Hits ne contenait pas moins de 17 singles à succès.

Lancé avec une campagne télévisée très moderne pour l’époque promettant « probablement l’album le plus excitant que vous ayez jamais entendu », Queen’s Greatest Hits a atterri au sommet du classement des albums au Royaume-Uni et y figure depuis plus de 956 semaines depuis.

[Advert Voice Over] « EMI présente les plus grands succès de Queen. 17 de leurs meilleurs morceaux sur un seul album. Des morceaux comme « Bohemian Rhapsody » et « Killer Queen ». »

[Advert Voice Over] « Flash », « Somebody To Love » et « We Will Rock You ». Plus “Ne m’arrêtez pas maintenant”, “Sauvez-moi”, et bien d’autres. Probablement l’album le plus excitant que vous ayez jamais entendu. Les plus grands succès de Queen.

En ce qui concerne le choix des morceaux, l’album a été construit avec le même soin méticuleux pour lequel Queen était devenu célèbre sur leurs albums précédents.

Brian May : « Chaque album que nous ayons fait, y compris les albums de Hits, nous avons pensé ‘oui, les gens vont mettre ça sur leurs platines’, comme c’était le cas à l’époque, ‘et ils l’écouteront en séquence’ . Et nous voulons leur faire voyager, les pistes doivent fonctionner en séquence.

“C’est incroyable que nous ayons accumulé ce genre de catalogue de succès de bonne foi, les plus grands succès de la plupart des gens sont comme” oui, nous en avons quelques-uns mais nous allons jeter quelques choses dans lesquelles sont en quelque sorte, auraient pu être les coups.’ Mais tout cela est en plaqué or, matériel graphique. Donc c’est facile, il suffit de mettre les plus gros et c’est tout.

May poursuit : « Et puis nous avons continué et nous avons fait Greatest Hits 2 et Greatest Hits 3, qui ont tous très bien fonctionné. Et nous avons la Platinum Collection, qui est les trois ensemble, donc c’est incroyablement bien fait. Mais Greatest Hits 1 est quelque chose de très spécial, et chaque morceau que vous écoutez vous dit « ooh, yeah ».

En tant qu’album le plus vendu au Royaume-Uni de tous les temps, Greatest Hits est largement considéré comme une place dans un foyer britannique sur trois.

Brian May : « C’est incroyable, je dois me pincer. Je dois dire ‘oui, c’est LE plus gros album de tous les temps dans ce pays’, et je n’avais jamais réalisé qu’il atteindrait ce genre de hauteur. Je veux dire, c’est le compliment ultime pour un artiste d’être vraiment cousu dans la vie des gens à ce point.

« Alors ça fait du bien. Et nous ressentons tous la même chose. Nous avons eu le privilège d’être des déclencheurs dans la vie des gens, ce qui sera toujours le cas tant que cette génération, toutes ces générations seront là, ce sera le cas. Donc, je me sens très fier.

En témoignage de leur polyvalence et de leur attrait universel, des listes de pistes alternatives ont été créées pour différents territoires, reflétant la popularité internationale des succès variés de Queen. Et incroyablement, cela a abouti à un total de 25 millions de ventes dans le monde.

Queen’s Greatest Hits est l’un des plus grands succès de l’histoire de la musique, le résumé parfait des dix premières années du groupe, et probablement aussi la meilleure playlist de tous les temps.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » de Queen sur la chaîne YouTube officielle du groupe.