Regardez Queensrÿche jouer à Snoqualmie, Washington

Des séquences vidéo filmées par des fans de QUEENSRŸCHELa performance du 23 octobre au Snoqualmie Casino à Snoqualmie, Washington peut être vue ci-dessous.

Depuis quatre ans et demi, Casey Grillo remplit depuis QUEENSRŸCHEle batteur d’origine Scott Rockenfield, qui s’est éloigné des activités de tournée du groupe au début de 2017 pour passer du temps avec son jeune fils.

Comme indiqué précédemment, Rockenfield a déposé une plainte contre les autres membres originaux du groupe Michael Wilton (guitare) et Eddie Jackson (basse) il y a deux semaines, alléguant, entre autres, une rupture de contrat, un manquement à une obligation fiduciaire et un congédiement injustifié.

Dans la plainte, qui a été obtenue par BLABBERMOUTH.NET, Rockenfield affirme qu’il a pris un congé parental de QUEENSRŸCHE en février 2017 après que sa fiancée a connu des complications lors de la naissance de leur fils et a dû accoucher d’urgence par césarienne. Selon le batteur, son congé a été approuvé par les membres de QUEENSRŸCHE et il devait conserver un intérêt égal d’un tiers dans tous QUEENSRŸCHE entreprises (Sociétés QR), y compris Tri-Ryche Corporation, Mélodisc LTD., Queensryche Merchandising, Inc., EMS Musique, LLC et Queensryche Holdings, LLC.

Scott allègue que vers le 11 octobre 2018, Wilton et Jackson prétendument « voté pour rejeter Rockenfield des Sociétés QR en raison en tout ou en partie de sa prise de congé familial agréé. Rockenfield a été informé de son prétendu licenciement des sociétés QR dans une lettre datée du 3 novembre 2018. »

Rockfenfield affirme également que Wilton et Jackson ne l’a pas inclus dans l’enregistrement QUEENSRŸCHEle dernier album de, « Le verdict », « malgré sa disponibilité et sa volonté de participer ».

Les pistes de batterie sur « Le verdict » ont été fixées par QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre.

La semaine dernière, QUEENSRŸCHE‘s Michael Wilton a confirmé que le guitariste Mike Pierre contribuera probablement aux solos de guitare du prochain album studio du groupe.

Depuis fin mai, Calcul s’occupait des tâches de deuxième guitare dans QUEENSRŸCHE, qui a annoncé en juillet que le guitariste de longue date Parker Lundgren quittait le groupe pour se concentrer sur « d’autres entreprises commerciales ».

Calcul rejoint à l’origine QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 « Tribu » et est resté avec le groupe pendant six ans avant de quitter le groupe.



Avant-spectacle avec Queensrÿche ! Bravo à 102,5 KZOK : Waldo de la Classic Rock Station pour avoir passé du temps avec les gars avant qu’ils ne montent sur scène ce soir ! Publié par Snoqualmie Casino le samedi 23 octobre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).