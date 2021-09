Regardez Radio Ga Ga, épisode 26 de la série The Greatest de Queen

reine ont partagé “Radio Ga Ga”: le dernier épisode de leur série de vidéos d’archives en cours, “The Greatest”. Vous pouvez regarder l’épisode en entier ci-dessous.

Inspiré en entendant son bébé prononcer les mots “radio ka-ka” sur une mauvaise chanson à la radio, la chanson de Roger Taylor “Radio Ga Ga” allait fournir à Queen l’un de ses plus grands succès, atteignant le numéro 1. dans 19 pays. Le succès de la chanson cimenterait la place de Taylor comme l’un des principaux auteurs-compositeurs à succès du groupe.

Présenté sur l’album de 1984 de Queen’s, The Works, “Radio Ga Ga” était un parfait exemple de la façon dont les responsabilités d’écriture de chansons au sein du groupe avaient évolué au cours des 13 premières années…

John Deacon : « Au début, c’était Brian et Freddie qui écrivaient vraiment la plupart du matériel, mais au cours des cinq dernières années, Roger et moi avons commencé à contribuer davantage. »

Freddie Mercury : « Je pense que le moment est venu où, en fait, dans l’écriture des chansons, nous sommes en fait complètement égaux. Roger proposera quelque chose comme “Radio Ga Ga”, et c’est parfait.

Roger Taylor : « Un dimanche après-midi, mon fils Felix est arrivé et il est très jeune, et il a en quelque sorte dit ‘ah, Radio Ka Ka’, ‘parce qu’il est à moitié français. Et alors j’ai juste pensé, ‘c’est plutôt sympa’. Tu sais. J’ai en quelque sorte assemblé la piste d’accompagnement et l’ai ensuite présentée à Freddie qui l’a vraiment adoré.

La chanson a grimpé dans les charts britanniques et est devenue un succès mondial, attirant sans surprise une énorme quantité de pièces de radio. Cependant, ironiquement, étant donné le sujet des chansons, c’est la vidéo, encore une fois réalisée par le brillant David Mallet, qui a attiré l’imagination de la génération MTV tout en recevant des réactions inattendues.

Roger Taylor : « Nous avions une vidéo qui tue, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Et tout ça se sentait bien et ça sentait son temps et ça se sentait un peu différent. Je me sentais moderne et c’était très frais.

Inévitablement, certains membres de la presse britannique voulaient une raison pour le rejeter, et ont accusé Queen d’incorporer des images fascistes – une notion que Roger a trouvé plus amusante qu’ennuyeuse… »

Roger Taylor : « C’était tellement absurde, je veux dire que c’était en fait censé être sur le film, vous savez que c’était censé refléter en quelque sorte Metropolis de Fritz Lang, et les travailleurs opprimés, etc. Et le truc nazi est vraiment risible. Les gens trouveront toujours un ordre du jour s’ils en ont besoin. C’est un divertissement, vous savez, aussi simple que cela.

Si le succès de la vidéo et du single ne suffisait pas, “Radio Ga Ga” a eu un impact encore plus grand en ce qui concerne les concerts de Queen.

Brian May : « L’une des grandes contributions de David Mallet, bien sûr, c’est que lorsque le refrain arrive, vous obtenez un coup de main. Cela a été répété électroniquement, sur le disque, et cela ressemble donc à un double claquement de mains. Et Mallet s’en est en quelque sorte saisi et en a fait un double coup de main fait par le public, et c’est devenu quelque chose de tellement…. Eh bien, je pense que c’est devenu l’une des premières grandes preuves du pouvoir de la télévision. La première fois qu’on a joué à ça, à un public non Queen au Live Aid, tout le monde savait quoi faire à ce moment-là, ce qui est vraiment étonnant, donc ça doit être la puissance de la vidéo.

