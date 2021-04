Regardez Rainn Wilson et Bear Grylls du bureau se déchaîner et complètement nus dans une nouvelle vidéo

Grylls, évidemment, prend beaucoup de plaisir dans ce genre d’exploits, ce qui est formidable pour lui. Mais, je pense qu’il pourrait parfois oublier que les gens avec qui il est, même s’ils sont un peu du genre à la recherche de sensations fortes, ne sont pas toujours aussi enthousiastes que lui pour ces entreprises. Qui, dans leur bon esprit, oserait emmener quelqu’un de nouveau pour un exploit de plein air nu, et penserait au hasard que c’était cool de ramasser un tas de boue / d’herbe / probablement des serpents en colère légèrement dormants et de jeter tout le désordre à dit individu et les a frappés au visage?