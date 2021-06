Regardez Randy Blythe de Lamb Of God chanter « I would die 4 U » de Lamb Of God

“Deux minutes jusqu’à tard dans la nuit”, qui se présente comme le seul talk-show au monde sur le thème du heavy metal, a mis en ligne une reprise du Prince classique “Je mourrais 4 U” enregistré en quarantaine par des membres de AGNEAU DE DIEU, BISCUITS DE GORILLE, LE CHEMIN DU DANGER et LE SANG LE PLUS PRÉCIEUX, parmi beaucoup d’autres.

Musiciens en vedette :

* Randy Blythe (AGNEAU DE DIEU)



* Walter Schreifels (BISCUITS DE GORILLE, SABLE ROUGE, ÉCOLES RIVAL)



* Urian V. Hackney (ROUGH FRANCIS, L’ARMÉ)



* Rachel Rosen (SANG LE PLUS PRÉCIEUX, INDECISION)



* Bo Lueders (CHEMIN DE HARM)



* Jeffrey Eaton (LA VIE MODERNE C’EST LA GUERRE)



* Christina Michelle (GOUGE LOIN)



* Dwid Hellion (INTÉGRITÉ, VERMAPYRE)



* Brody roi (LA HAINE DE DIEU)



* Djamila Azzouz (ITHAQUE)



* Lisa Mungo (LA SOUCHE EST ÉTERNELLE, CELUI DONT LE BUF EST ENCOURÉ, FILLES)



* Dimitri Minakakis (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER)



* Shawna Potter (GUERRE CONTRE LES FEMMES)



* James Muñoz (LE BLED, XED OUT)



* Mademoiselle Eaves



* Jenna Chiot (LE COLLECTIF HIRS)



* Ryan Bland (MAL)



* Mike Lennon (RAYURES SAINES)



* Pierre Bruno (TYRANNOSAURE)



* Malachie Kies (DOGMEAT, l’ancien groupe de Gwarsenio)



* Jordan Olds (alias Salle Gwarsenio)

Dans une interview de 2016 avec Jackie entièrement en métall’émission de radio diffusée à l’échelle nationale, Blythe a déclaré à propos de Princela mort de quelques mois plus tôt : “Eh bien, d’une part, je pense qu’il est évident en raison de la nature étendue et très variée de cette énorme vague de tristesse à son décès que la musique de l’homme a traversé beaucoup de frontières Ça a touché plein de gens différents et il… Je ne sais pas. Prince était assez punk rock, si vous me demandez, ouais. Je ne connais aucun autre être humain qui ait jamais changé son nom en un symbole méconnaissable et imprononçable – période – encore moins l’a fait pour aimer, traiter les contrats des maisons de disques. Je pensais que c’était un génie assez flippant. Je ne sais pas, mec. Il était juste un énorme talent. Il jouait quelque chose comme 27 instruments et jouait [them] bien. Ce n’était pas un hack. Tome, [as] de plus en plus de nouvelles sur la façon dont il est décédé sortent, cela me rend juste triste. Donc, c’était un énorme talent – ​​il l’était vraiment. Je certainement, [when] il est mort – [I] navigué autour d’écouter certains ‘Pluie mauve’ et certaines ‘Controverse’. Quelques vieux trucs.”



