Regardez Rich Ward de Fozzy jouer à l’événement «Full Gear» d’Aew

Quartier riche de FOZZY joué une interprétation de guitare en direct de Britt Bakerthème d’entrée d’entrée quand boulanger la mettre AEW FemmesChampionnat du monde en jeu contre Tay Conti à AEW‘s « Plein équipement » événement à la carte le samedi 13 novembre au Target Center de Minneapolis, Minnesota. Des séquences vidéo de sallela performance de peut être vu ci-dessous.

FOZZY leader Chris Jericho participe actuellement à AEW et est le leader du cercle intérieur, qui comprend également Jake Hager, Sammy Guevara, Santana et Ortiz. Ils ont concouru à « Plein équipement » contre les hommes de l’année (Ethan Page et Ciel Scorpion) et American Top Team (Junior Dos Santos, Andreï Arlovski et Dan Lambert).

Comme indiqué précédemment, FOZZY entamera l’étape du printemps 2022 de sa « Sauver le monde » tournée fin mars. Le soutien au trek, qui doit débuter le 31 mars à Detroit, Michigan et se terminer le 16 mai à Sauget, Illinois, viendra de GFM, KRASHKARMA et L’AFFAIRE NOCTURNE.

FOZZY a lancé une toute nouvelle chanson, « Purificateur », lors de son concert du 18 septembre à Flint, Michigan et l’a joué en direct depuis. De retour en juillet, FOZZY joué une autre nouvelle chanson, « Le club des vautours », lors de son concert à Iowa City, Iowa. Le groupe a également interprété son dernier single, « Sain », vivre pour la première fois.

En septembre, salle a été contraint de s’asseoir sur plusieurs FOZZYpour des raisons médicales personnelles. FOZZY encore joué en son absence comme un quatuor.

En mai, FOZZY a sorti une vidéo pour sa première nouvelle chanson en deux ans, la susmentionnée « Sain », qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines. Cette vidéo unique en son genre a été tournée sur les plus longues montagnes russes en bois de la planète aujourd’hui.

En février dernier, Jéricho dit à Detroit WRIF station de radio qui FOZZYsuivi de 2017 « Judas » l’album « poursuivrait sur l’élan qui [the] ‘Judas’ [title track] commencé pour nous [four] il y a des années. »

A l’été 2020, Chris a dévoilé que FOZZYLe prochain LP contiendra 12 chansons, dont une reprise.

salle et producteur Johnny Andrews a de nouveau fait « la part du lion » de l’écriture de chansons pour le nouveau LP, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

En plus de produire « Judas », Andrews précédemment co-écrit FOZZY‘s « Les lumières s’éteignent » piste de retour en 2014. Il a également écrit des chansons avec des goûts de TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et TEMPÊTE D’HALALE.

En novembre, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (voix), Quartier riche (guitares, voix), Frank Fontsère (tambours), Billy Grey (guitares) et PJ Farley (basse).



