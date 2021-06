Regardez Rick Allen de Def Leppard faire équipe avec Dj Ravidrums pour une performance spéciale Edm / Rock

Le 5 juin, DEF LEPPARD le batteur Rick Allen fait équipe avec de renommée mondiale DJ Ravidrum pour une performance EDM/rock “spécial coucher de soleil” au WTR Pool and Grill à Tampa, en Floride. Vous regardez la vidéo de l’ensemble ci-dessous.

Allen Raconté “Sur la route du rock” sur sa collaboration avec DJ Ravidrum: “C’est essentiellement de la musique de danse électronique, de la musique pop et de la musique rock dans un sens mash-up, puis nous jouons tous les deux de la batterie en direct, ce qui est vraiment excitant.”

Allen est devenu le batteur de DEF LEPPARD à 15 ans. Au sommet de sa renommée mondiale en 1984, il a eu un accident de voiture qui a changé sa vie. Meule a perdu un bras mais a transformé une tragédie personnelle en une transformation spirituelle et a poursuivi sa carrière musicale. Alors qu’il était déjà un héros pour des millions de jeunes, il a rapidement ajouté des millions de nouveaux admirateurs. Meule a tendu la main et apporté son soutien à d’autres partout dans le monde en partageant ses expériences personnelles et son amour de la batterie. Au cours des 13 dernières années, Meule a tendu la main aux adolescents atteints de cancer, aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux jeunes à risque en crise, aux familles victimes de violence domestique et aux anciens combattants qui ont servi au Vietnam, dans la tempête du désert, en Irak et en Afghanistan. Il a reçu le Prix Humanitaire de Maria ShriverBest Buddies Of CA en 2002 et en 2012, a également reçu le prestigieux Carry It Forward Award du Wounded Warrior Project. Meule poursuit son travail en aidant les guerriers blessés par le biais du programme de résilience des guerriers de Project Resiliency, parrainé par son organisme de bienfaisance, le Fondation Raven Drum, fondée par lui et sa femme Lauren Monroe, dont la mission est de soutenir les personnes en crise à travers les modalités de guérison alternatives et le pouvoir du tambour.

Ravi Jakhotia, le garçon de la ville natale de Tampa, également connu sous son nom de scène Ravidrums, est producteur de musique, artiste de musique électronique, DJ et batteur. Il était le directeur musical et le batteur du 2009 NBC séries télévisées “Howie fais-le” et 2011 SCS séries télévisées “Vivre pour danser”. Il a joué au Oscars en 2009 pour “Slumdog Millionaire”, à Coachella, super Bowl des spectacles d’avant-match au fil des ans et tous les événements de célébrités de premier plan : de Las Vegas au Grand Prix de Monaco. Il a inventé le “remix live”.



Petit extrait de la performance de Tampa avec Rick Allen et Ravidrums Publié par Carol Fisher le lundi 7 juin 2021

