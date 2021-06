Regardez Rick Allen de Def Leppard jouer “River Of Rain” avec sa femme Lauren Monroe

Vidéo de DEF LEPPARD le batteur Rick Allen interpréter la chanson “Rivière de pluie” avec sa femme, auteur-compositeur-interprète Lauren Monroe, peut être vu ci-dessous. La piste est tirée de Monroele nouvel album de, “Sous la lune du loup”, qui a été publié en février via Cherry Bomb Records, une division de Dossiers des bateaux postaux.

“Sous la lune du loup” lancé juste après Laurenréponse extraordinaire de l’industrie du divertissement aux difficultés émotionnelles et financières extrêmes de l’industrie du divertissement à la suite de la pandémie de COVID-19 et de la fermeture des spectacles en direct dans le monde entier. Producteur légendaire Jim Scottl’influence de est significative et facilement reconnaissable dans l’ambiance, rendant hommage à MonroeLes thèmes récurrents de la guérison spirituelle, s’élevant les uns les autres et parlant au cœur de l’autonomisation. AllenLes percussions de s peuvent être entendues sur plusieurs morceaux, et cette collaboration célèbre l’amour, la vie et le but. C’est un message puissant, et la musique le livre.

Le thème dominant de l’album sous-jacent à la musique est celui de la transformation, et cela parle à Monroeau cœur de : le pouvoir transformateur de sa musique et celui de relever le défi du stress de la communauté du spectacle.

Lauren dit: ““Sous la lune du loup” est un album cross-genre qui va du cœur de l’Americana, du rock et de la soul roots qui est soutenu par mes propres histoires et expériences de guider les gens en tant qu’artiste guérisseur et enseignant. Le disque est une collection de chansons qui peuvent nous inspirer, nous enseigner et nous guérir alors que nous faisons face aux plus grands défis émotionnels de la vie. Chaque chanson porte des messages émotionnels et spirituels qui peuvent ouvrir nos cœurs : comment faire confiance, comment guérir, comment mourir, comment aimer et vaincre. Chaque chanson est imprégnée de symbolisme et d’enseignements de guérison et de connexion à la connaissance intérieure que nous portons tous.

“Alors que nous avançons plus profondément dans cette métamorphose du temps, le passage des jours et des événements nous demande de réfléchir à qui nous sommes en tant qu’êtres humains, comment nous pouvons atteindre les lieux de souffrance en nous pour devenir plus courageux, plus forts et plus connectés Ce disque reflète ce voyage et notre capacité à grandir et à prospérer avec une compréhension plus profonde de ce qu’est vraiment l’amour.”



