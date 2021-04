Regardez Rise Against Performer un nouveau single ‘Nowhere Generation’

Armé d’un nouveau single agressif et cloquant « Génération nulle part », les punk rockers multi-platine et politiquement imprégnés S’ÉLEVER CONTRE célébrez la catapulte de la piste dans le Top 25 sur Panneau d’affichageMainstream Rock Chart et Top 30 sur Panneau d’affichageLes graphiques alternatifs de seulement dans sa troisième semaine de sortie. La chanson est un David-et-Goliath appel aux armes destiné principalement aux Millennials, Gen Y et Gen Z pour préserver et défendre le fait que les gens, et non les politiciens, détiennent le vrai pouvoir et que nos jeunes générations doivent récupérer ce pouvoir pour assurer l’avenir de la démocratie américaine. Dans sa première semaine, « Génération nulle part » était la chanson numéro 1 la plus ajoutée à la fois à la radio Rock et Alternative, un accomplissement qui FOO FIGHTERS‘N ° 1 smash « Honte honte » également réalisé au cours de l’année écoulée. De plus, peu de temps après ses débuts, « Génération nulle part » a contribué 2,3 millions de flux au total mondial du groupe de près de 4 milliards.

Un nouveau clip vidéo de performance de « Génération nulle part » peut être vu ci-dessous.

« Génération nulle part » est la chanson titre de ce qui pourrait être l’album le plus conséquent de S’ÉLEVER CONTRE20 ans de carrière, prévu le 4 juin le Enregistrements Loma Vista. Les onze chansons sur « Génération nulle part » appelez les facteurs sociaux, économiques et politiques d’aujourd’hui qui sapent et redéfinissent l’un des principaux tenants du statut d’Américain: que malgré votre race, votre lieu de naissance ou votre classe sociale, si vous vous appliquez et travaillez dur, vous pouvez atteindre votre objectif. vision d’une vie plus pleine, plus riche et meilleure, The American Dream. Ce qui équivaut à une vente de la classe moyenne, c’est le fil qui traverse l’album. Dit chanteur / parolier / guitariste rythmique Tim McIlrath: « L’anneau en laiton promis par le travail acharné et le dévouement n’existe plus pour tout le monde. Lorsque les privilégiés gravissent les échelons du succès et les brûlent par le haut, la perturbation devient la seule réponse. »

Pour le « Génération nulle part » projet, le groupe a travaillé avec le Grammy-directeur créatif nommé Brian Roettinger (Jay Z, FLORENCE ET LA MACHINE, PAS D’ÂGE) pour créer une capsule impressionnante et vraiment inspirée d’offres d’albums. Ceux-ci incluent:

* CD dans une pochette souple avec un livret de paroles de plusieurs pages



* Disque photo vinyle en édition limitée de 12 pouces (exclusif à la boutique en ligne du groupe)



* Édition d’album de luxe avec une veste gatefold distinctive avec une couverture découpée à l’emporte-pièce; un encart de livret d’illustrations d’album de 12 pages et un bonus de 7 « comprenant deux versions » Nowhere Session « des meilleurs albums « Génération nulle part » + « Broken Dreams, Inc. »; des variantes de couleurs de vinyle spéciales pour la vente au détail dans le monde entier ainsi que la boutique en ligne du groupe.



* Format de vinyle standard qui comprend une pochette simple, une veste enveloppée de papier dorado, avec un insert lyrique avec de l’encre métallique; plusieurs variantes de couleurs de vinyle spéciales pour certains détaillants ainsi que la boutique en ligne du groupe.



* Versions exclusives de l’album, sur vinyle et CD disponibles sur Cible. Une pochette avec des inserts interchangeables exclusifs et un vinyle coloré spécial pour le LP et une chanson bonus « Nowhere Session » sur le CD.

S’ÉLEVER CONTRE – McIlrath, Joe Principe (basse), Brandon Barnes (batterie) et Zach Blair (guitare solo) – enregistré « Génération nulle part » à La salle de dynamitage à Fort Collins, Colorado, sous la tutelle de Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble et producteur / ingénieur de longue date Bill Stevenson (DRAPEAU NOIR, LES DESCENDANTS). Stevenson a travaillé avec le groupe sur presque toutes leurs sorties acclamées depuis leur deuxième effort, en 2003 « Révolutions par minute », et est souvent décrit comme S’ÉLEVER CONTREle cinquième membre. « Facture est notre arme pas si secrète, » Principe expliqué. « Il a vraiment aidé à façonner le groupe; il obtient ce que nous voulons faire et nous accompagnera quand nous sortirons des sentiers battus. Il est le producteur parfait pour le style de musique que nous jouons parce qu’il a une sensibilité pop folle et le côté hardcore. à lui aussi. «

En plus de l’appel commun aux armes intégré dans « Génération nulle part »piste titre dynamique de, il y a le manifeste anti-établissement rapide et furieux « Broken Dreams, Inc. », la ballade maussade « Déclarer forfait », « Envie soudaine », un véritable clin d’œil au côté rock’n’roll du groupe avec une ambiance punk globale, la simplicité de « Les nombres » avec une mélodie qui restera dans votre tête, et la candeur pop surprise dans « Parler à nous-mêmes », une chanson remarquable sur le fait de vouloir être entendu et de se demander si quelqu’un écoute. « Il décrit beaucoup de ce S’ÉLEVER CONTRE fait », dit McIlrath, « parler et crier quand nous sentons qu’il se passe des choses qui ne sont pas abordées. »

« Quand je grandissais », a déclaré Principe, « J’ai écouté des groupes comme 7 SECONDES, MAUVAIS CERVEAUX, MENACE MINEURE et MAUVAISE RELIGION. Toute la musique de ces groupes avait un sentiment d’espoir avec le monde, une vision globale vraiment positive de ce que la vie peut être. Depuis le début, nous avons voulu S’ÉLEVER CONTRE pour avoir cette même positivité, pour que notre musique soit une source d’inspiration pour que les gens apportent des changements dans leur propre vie, il leur suffit de faire des efforts et de s’exprimer. «

Crédit photo: Wyatt Troll