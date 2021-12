Regardez Rob Halford de Judas Priest dans le clip de Bad Penny pour « Push Comes To Shove »

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford fait une apparition dans le clip de la chanson « Push Comes To Shove » du supergroupe rock MAUVAIS PENNY, qui comprend l’ancien REINE + PAUL RODGERS bassiste Danny Miranda, BLEU YSTER CULTE le batteur Jules Radino et virtuose de la guitare/auteur-compositeur Mike Holtzman. MAUVAIS PENNYles versions précédentes de PÉRIPLE chanteur Steve Augeri et QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre.

Halford a pris du temps avant les répétitions pour JUDAS PRIESTtournée la plus récente de pour laisser tomber les voix à « Push Comes To Shove », une piste métallique teintée d’arabe avec une batterie guitare-batterie syncopée. Le morceau vient de sortir et peut être diffusé ci-dessous.

« Cette chanson vient de m’attraper, » Halford mentionné. « C’est mystérieux, sombre et sexy. » Chanteur de métal basé à New York Vox de la milice, qui a été surnommée l’une des plus grandes chanteuses de rock de sa génération, complète un duo puissant.

« Danny et j’ai trouvé la musique et la mélodie pour celui-ci », a déclaré Holtzman. « Nous savions que nous avions quelque chose de spécial… ces éléments exotiques de musique du monde, le dialogue intérieur, le groove lourd… il fallait juste des voix extraordinaires pour le ramener à la maison. Nous sommes ravis Rob et Milice accepté de le chanter. Ils l’ont complètement tué. »

Après avoir enregistré des succès radio avec leurs premiers singles, le rockeur bluesy « Des voix dans ma tête » (chanté par La Torre) et la power ballade « Me perdre » (chanté par Augeri), MAUVAIS PENNY s’est tourné vers le métal classique avec « Le miroir se trouve », encore une fois avec La Torre au chant. « Push Comes To Shove » plonge plus loin dans un territoire sombre et lourd.

« Le but de ce groupe est de puiser dans les sons et les genres que nous aimons, et non de nous classer comme ceci ou cela », a déclaré Holtzman. « Nous voulons garder nos auditeurs et nous-mêmes surpris et mis au défi. Il y a encore quelques rebondissements sympas à venir. »

Pour plus d’informations, visitez Badpennyband.com.



ROB HALFORD de Judas Priest et le guitariste de Bad Penny Mike Holtzman ont créé des sons lourds pour notre prochain single… Publié par Bad Penny le mardi 6 juillet 2021

