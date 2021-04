Regardez Rob Halford Impersonator dans l’émission télévisée péruvienne «  Yo Soy  »

Alex Jekyl, chanteur et guitariste du groupe de hard rock vénézuélien JEKYL HYDES, était l’invité de l’épisode du 24 mars de l’émission de concours de chant et d’usurpation d’identité péruvienne « Yo Soy ». Pour son apparition au programme, Alex réalisé une version du JUDAS PRIEST classique « Enfreindre la loi » tout en arborant un look en cuir de la tête aux pieds comme un clin d’œil à PRÊTRE chanteur Rob Halford.

« Yo Soy » est une version locale du programme européen « Je suis ». Trois juges ont choisi les meilleurs imitateurs en fonction de leur apparence physique, de leur capacité à chanter et, bien sûr, de leur présence sur scène.

De retour en 2016, « Yo Soy » a fait la une des journaux internationaux lorsque des images du chanteur péruvien Ramiro Saavedra performant NIRVANA les chansons de l’émission en 2012 sont devenues virales. Saavedra a apparemment fait un travail tellement convaincant que les fans ont affirmé NIRVANA chanteur Kurt Cobain était toujours en vie. NIRVANA plus tard, a nié le rapport sur son officiel Facebook page, écrivant dans une note ironique que: « C’est vrai, Kurt est vivant. Il avait besoin de temps pour apprendre à jouer de la guitare avec sa main droite. Trouver des guitares pour gauchers n’est pas facile. Nous sommes si heureux de le retrouver et de lui pardonner toute la tristesse que nous avons si profondément ancrée dans nos cœurs. »



https://www.youtube.com/watch?v=ubbQUM8eSF4&t=307s&ab_channel=KrizalidMetal

