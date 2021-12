Regardez Robb Flynn et Jared Maceachern de Machine Head interpréter des reprises de Metallica en l’honneur du 40e anniversaire

TÊTE DE LA MACHINE‘s Robb Flynn et Jared MacEachern a tenu le dernier « Happy Hour électrique » plus tôt dans la journée (vendredi 17 décembre) au cours de laquelle ils ont joué une « poignée » de METALLIQUE couvre — y compris « Pour qui sonne la cloche », « Damage, Inc. » et « Sans regret » — en l’honneur du 40e anniversaire du groupe légendaire. Vous pouvez maintenant regarder la session ci-dessous.

De retour en 2011, Flynn a parlé au magazine Revolver de la façon dont TÊTE DE LA MACHINE doit ouvrir pour METALLIQUE sur le « Mort Magnétique » tour. « Pour moi, l’une des choses les plus folles au monde était de tourner avec METALLIQUE et regarder ‘Marionnettiste’ – ne pas « Entrez Sandman »« , a-t-il dit. « Je comprends pourquoi « Entrez Sandman » est tellement énorme, mais à regarder ‘Marionnettiste’, cette chanson de huit minutes avec un million de parties au milieu avec des refrains compliqués et des rythmes décalés, regarder les arènes tous les soirs chanter chaque putain de mot, c’était incroyable. Il y a toute cette autre partie de la musique qui peut être bien écrite et bien construite qui peut être quelque part ici [points away from him] et se traduisent toujours par des millions de putains de personnes.

Il a ajouté: « C’est incroyable de voir à quel point ces mecs sont toujours passionnés par la musique. Ils n’ont rien à foutre de la musique à ce stade. Ils n’ont pas à se soucier des autres groupes. Ils sont foutus METALLIQUE. Mais il y avait des moments où je m’asseyais là et parlais à Lars [Ulrich] ou [James] Hetfield et écoutez-les geek dans un groupe. Lars et je suis allé voir L’ÉPÉE, et il chante chaque mot et fait de l’air guitar à toutes les bonnes parties. Je suis comme, ‘Tu connais chaque putain de mot pour L’ÉPÉE‘s chansons ?' »

Flynn a également parlé d’avoir l’une de ses idoles musicales, James Hetfield, rejoindre TÊTE DE LA MACHINE sur scène le 16 mai 2009 et le 17 mai 2009 à Oberhausen et Cologne, en Allemagne, respectivement, pour interpréter la chanson « L’esthétique de la haine », pris à partir de MHl’album de 2007, « Le Noircissement ». Selon Robb, le bourrage s’est produit quand Hetfield entré dans TÊTE DE LA MACHINE‘s dressing et les deux ont commencé à parler. Lorsque Hetfield remarqué qu’il y avait une batterie électronique installée dans le coin de la loge, Hetfield pris place derrière le kit.

« Il a dit : « Connaissez-vous des ‘TALLICA?' » Flynn mentionné. « Je me dis ‘Est-ce que j’en connais METALLIQUE?! Putain d’appel. Alors nous avons fait ‘Marionnettiste’. Puis il dit : » Connaissez-vous JEUNE FILLE?’ Et je me dis ‘Putain’ « Enfant de la colère ». Et puis je me rends compte, ‘Oh mon Dieu, je suis en train de jammer avec Hetfield et il est à la putain de batterie, il joue du tueur. Puis il dit : ‘Je vais jammer [MACHINE HEAD‘s] « Esthétique de la haine ».’ Je suis comme, ‘Tu sais « Esthétique de la haine » à la batterie ?’ Il connaissait chaque putain de battement de batterie, chaque partie, et ce n’est pas une chanson facile à jouer. Pendant que nous jouons, Dave [McClain, then-MACHINE HEAD drummer] entre et va, ‘Il joue mes parties de batterie. Ceci est incroyable!’ Voir un groupe à ce niveau et penser : ‘Wow, mec, ces mecs sont toujours des fans. Ils aiment toujours la musique », c’est une sorte de révélation. Mais je veux dire, je ne sais pas pourquoi je ne savais pas [they still loved metal]. Je pense que j’aurais pu penser qu’ils seraient différents maintenant parce qu’ils sont énormes et qu’ils sont METALLIQUE. »



