Regardez Ron Johnson faire l’argument anti-Vax le plus étrange à ce jour

De nombreux législateurs républicains ont accepté de se faire vacciner. Certains, cependant, comme Rand Paul et Ron Johnson, sont restés non vaccinés. Les deux hommes ont dit qu’ils avaient déjà COVID, il n’est donc pas nécessaire de se faire vacciner.

WASHINGTON, DC – 18 DÉCEMBRE : le président du comité Ron Johnson (R-WI) interroge l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz lors d’une audience du comité sénatorial sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales au Capitole des États-Unis le 18 décembre 2019 à Washington, DC. La semaine dernière, l’inspecteur général a publié un rapport sur les origines de l’enquête du FBI sur les liens possibles de la campagne Trump avec la Russie lors des élections présidentielles de 2016. (Photo de Samuel Corum/.)

Johnson a continué à pousser de nombreux arguments anti-vax qui ne sont pas basés sur la science. Et dans son dernier argument contre les inoculations, il a affirmé que nous ne pouvons pas faire quelque chose de mieux que Dieu.

Le sénateur du Wisconsin a déclaré à la WCPT : « Pourquoi supposerions-nous automatiquement que notre immunité naturelle va être terrible ? On pourrait penser que la position par défaut serait, si vous l’avez déjà eue, vous devriez être assez bien protégé. Pourquoi supposons-nous que le système immunitaire naturel du corps n’est pas la merveille qu’il est vraiment ? »

Johnson a poursuivi: «Pourquoi pensons-nous que nous pouvons créer quelque chose de mieux que Dieu en termes de lutte contre la maladie ? Il y a certaines choses que nous devons faire, mais nous venons de faire tellement d’hypothèses, et tout indique que tout le monde doit se faire vacciner. «

Regardez un extrait de l’interview ci-dessous :

SÉN. RON JOHNSON (R-WI) sur l’immunité naturelle : « Pourquoi pensons-nous que nous pouvons créer quelque chose de mieux que Dieu en termes de lutte contre la maladie ? Il y a certaines choses que nous devons faire, mais nous venons de faire tellement d’hypothèses, et tout indique que tout le monde doit se faire vacciner. » pic.twitter.com/QZIpLhTvfr Voir également

