Regardez Rudy Sarzo jouer son premier spectacle avec Quiet Riot

Rudy Sarzo a joué son premier spectacle en tant que bassiste de retour pour les rockeurs vétérans ÉMEUTE CALME hier soir (samedi 6 novembre) au Groove Music Hall de Thornburg, Virginie. Le guitariste le rejoint dans la formation actuelle du groupe Alex Grossi, chanteur Perle de foutre et batteur Johnny Kelly.

Des séquences vidéo filmées par des fans du concert de Thornburg peuvent être vues ci-dessous.

Rudy était l’un des membres de ÉMEUTE CALME‘s « Santé du métal » s’aligner. Il a joué de la basse sur le LP classique, qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et a engendré les succès « Sperme sur sentir le bruit » et « Santé du métal » et sur le dossier de suivi « Condition critique ».

Sarzo est apparu dans les vidéoclips les plus remarquables de la MTV âge et a tourné avec le groupe jusqu’en 1985 et à nouveau de 1997 à 2003. Au cours de ses années hors du groupe, Sarzo était membre de OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, DIO, BLEU YSTER CULTE, QUEENSRŸCHE et LA DEVINE QUI.

Avec le déménagement, depuis longtemps ÉMEUTE CALME bassiste Chuck Wright s’est gracieusement retiré pour poursuivre ses récents efforts en solo tout en renforçant son rôle avec son émission en résidence primée « Nuit de confiture ultime » au légendaire Whisky A Go-Go auquel tous les membres de ÉMEUTE CALME soutenir pleinement.

États Sarzo: « Je suis ravi d’être de retour à la maison et de célébrer le ÉMEUTE CALME héritage, qui a commencé il y a 40 ans l’année prochaine avec l’enregistrement de « Santé du métal », le premier album de heavy metal à atteindre le numéro 1 sur le Panneau d’affichage classement des 200 meilleurs albums. »

A venir ÉMEUTE CALME spectacles:

04 décembre – Ridglea Theatre – Fort. Worth, Texas



31 décembre – Fremont Country Club – Las Vegas, NV



26 mars – Mass Mutual Center – Springfield, MA



01 avril – Clay County Fair – Auburndale, FL



09 avril – Seneca Allegany Casino – Salamanque, NY



07 mai – United Wireless Arena – Dodge City, KS



14 mai – Johnson County Fairgrounds – Centerville, MO



03 juin – San Bernardino Fairgrounds – San Bernardino, CA



18 juin – Grand Stage Amphitheatre – Urich, MO



09 juillet – Caesar Ford Park – Xenia, OH



08 octobre – Little Creek Casino – Shelton, WA

Sarzo discuté de son retour à ÉMEUTE CALME dans une récente interview avec Adika Live!. Il a déclaré : « Ma décision, en plus de [it] étant [late QUIET RIOT drummer] Frankie‘s [Banali] demander que je retourne dans le groupe, était une décision que j’ai dû méditer là-dessus, parce que c’est si important. Ne pas méditer si c’était la bonne décision à prendre ou non – non, ce n’était pas le but – c’était de méditer sur le moment choisi. Parce que ça ne pouvait pas être une décision abrupte que tu abandonnes tout ce que tu fais et que tu changes de groupe.

« Régina [Frankie‘s widow] et moi, nous nous sommes assis et nous en avons parlé, et nous avons dit : ‘D’accord, la meilleure chose à faire est de laisser tout le monde remplir ses engagements.’ Parce que j’ai des engagements envers le groupe dans lequel je joue depuis cinq ans, LA DEVINE QUI. Et je n’allais pas leur dire : ‘Hé, je pars d’ici, les gars. Bonne chance.’ Je n’ai jamais fait ça. J’ai donc des engagements avec eux. Et ÉMEUTE CALME a des engagements avec [longtime bassist] Chuck Wright. Et nous avons senti que la seule chose que nous puissions faire, vraiment – [we felt] que tous ces engagements doivent être respectés pour que nos accords avec tout le monde soient respectés. »

Rudy a poursuivi en disant qu’il avait « fait la transition » et « embrassé à nouveau l’ensemble ÉMEUTE CALME conscience » en revenant « en arrière et en rejouant les chansons ». Je regarde les chansons un peu différemment, en ce qui concerne mes propres contributions », a-t-il déclaré. « Bien sûr, ce ne sera pas quelque chose qui va se transformer complètement en quelque chose d’autre, mais il y a certains choix de notes que je peux améliorer. »

Quant à ce que les fans peuvent s’attendre à voir quand il reviendra sur la route avec ÉMEUTE CALME, Rudy a déclaré: « Au cœur du spectacle va être une célébration de l’héritage de nos camarades de groupe. C’est notre responsabilité en tant que ceux qui restent que nous devons célébrer. C’est un must. C’est donc au cœur du spectacle. «

Wright a servi par intermittence avec ÉMEUTE CALME pendant près de 40 ans, apparaît sur neuf albums et est connu comme le bassiste de ÉMEUTE CALMEest méga-hit « Santé du métal » (Cognez-vous la tête) et « Je ne veux pas te laisser partir ». Il a été un auteur-compositeur sur les années 1986 « QRIII » et est apparu dans la vidéo du groupe pour « Les Sauvages Et Les Jeunes », entre autres. Wright a été l’un des plus longs membres du groupe en tournée et en enregistrement.



….Prochain arrêt : Le Groove Music Hall au Dominion Raceway… !! Publié par Quiet Riot le vendredi 5 novembre 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Rudy Sarzo (@sarzo.rudy) Mots clés: émeute tranquille Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).