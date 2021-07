Regardez Sabaton se produire devant plus de 40 000 fans au festival Exit de Serbie

métallurgistes suédois SABATON effectué à la Sortir festival à Novi Sad, en Serbie, le vendredi 9 juillet. Des séquences vidéo filmées par des professionnels du concert peuvent être vues ci-dessous.

42 000 fans de plus de 70 pays étaient attendus pour assister au multiple lauréat du prix du “Meilleur festival majeur européen”, qui a également célébré son 20e anniversaire cette année.

Le programme complet de quatre jours technocentrique du 8 au 11 juillet comprenait plus de 20 scènes et zones. Les diffusions en direct peuvent être visionnées sur Sortir‘s Youtube canal et Facebook page.

En avril dernier, SABATON a sorti la version anglaise de son dernier single, “Livgardet” (“La Garde Royale”).

SABATONla première nouvelle musique de depuis 2019 “La grande Guerre”, “La Garde Royale” honoré les gardes royales suédoises créées pour la première fois en 1521.

SABATON est sans doute l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal moderne, voyageant avec confiance sur une ascension constante qui les a récompensés avec cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont “Best Live Band” trois années différentes) et de multiples nominations pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, “Le baroud d’honneur” a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a décroché le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén, Sundström, Chris Rörland (guitares), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (des guitares) organisent leur propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre vision Croisière Sabaton, qui se tient depuis 2009.

SABATONneuvième album centré sur la Première Guerre mondiale, souvent appelé “La Grande Guerre”. “Le baroud d’honneur” a fouillé dans divers “derniers combats” à travers l’histoire. “Livgardet” a renforcé la réputation bien connue du groupe en tant qu’experts, aficionados et conteurs en ce qui concerne le triomphe et la tragédie de la bataille.

SABATON a titré la Wembley Arena de Londres en février 2020. JUDAS PRIEST les ont choisis comme support principal sur leur “50 ans de heavy metal” tournée en Amérique du Nord, prévue en septembre et octobre 2021. Le groupe débutera 2022 avec une tournée sans précédent dans 29 villes de leur pays d’origine.



