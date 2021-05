Regardez Sam et Eileen de Supernatural conclure un accord touchant avant une mission dangereuse dans une nouvelle scène supprimée

Le coffret sera emballé avec des fonctionnalités spéciales ainsi que les 327 épisodes des quinze saisons et cette scène supprimée en particulier. Le disque bonus de fonctionnalités spéciales comprendra des featurettes comme Supernatural: The End of the Road, Supernatural: The Long Road Home rétrospective spéciale, Supernatural: Family Don’t End in Blood, des scènes supprimées, le panneau Comic-Con 2019 de San Diego, un gag reel, et plus encore. Les bobines de gag surnaturelles sont tout sauf de la légende grâce aux singeries des stars de la série Jared Padalecki et Jensen Ackles, donc c’est à lui seul une bonne raison de consulter le disque des fonctionnalités spéciales!