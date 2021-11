Regardez Sam Fender jouer Spit Of You en direct dans un pub de North Shields

Sam Fender a livré une version live mémorable du récent single « Spit Of You » à la télévision américaine hier soir (10 novembre). L’auteur-compositeur-interprète est apparu en tant qu’invité musical dans l’épisode d’hier de l’émission de discussion NBC The Tonight Show avec Jimmy Fallon, où il a interprété la chanson à la Low Lights Tavern dans sa ville natale de North Shields.

Fender a décrit le lieu comme son « pub préféré au monde ». L’établissement – ​​le plus ancien pub de la ville natale de Fender – a ensuite partagé la vidéo de Fallon sur ses pages de médias sociaux, saluant la chanson «incroyable» et «spectaculaire» du musicien.

Dans le clip – que vous pouvez voir ci-dessous – Fender et son groupe jouent dans une pièce sombre, sinon vide, du pub North Shields à côté d’un miroir Newcastle Brown Ale et d’une grande cheminée.

L’un des morceaux phares de Fender Album en tête des charts au Royaume-Uni, Seventeen Going Under, « Spit Of You » a été décrit à sa sortie comme une « chanson profonde et fière » qui plonge dans la relation de Fender avec son père. Ce thème se reflète dans sa poignante vidéo officielle, qui met en vedette l’acteur Stephen Graham dans le rôle du père du chanteur.

Hier (10 novembre), il a également été annoncé que Sam Fender serait la tête d’affiche du festival Tramlines de l’année prochaine aux côtés de Kasabian et Madness. L’événement – qui est le plus grand festival de musique de la ville de Sheffield – aura lieu à Hillsborough Park du 22 au 24 juillet. Les billets à la journée et un nombre limité de billets pour le week-end seront mis en vente à midi aujourd’hui, le 12 novembre.

Parmi les autres artistes de la programmation annoncés dans le cadre de la première vague du festival, citons : The Wombats, The Vaccines, James, Declan McKenna, Sigrid, Becky Hill, Reverend And The Makers, Little Man Tate, Shed Seven, Self Esteem, The Coral , Sports Team, Inhaler, The Snuts, Jade Bird et plus encore.

Fender sera la tête d’affiche du vendredi soir sur ‘Sarah Nulty’s Main Stage’. L’ancienne directrice et co-fondatrice de Tramlines Sarah Nulty est décédée en 2018 à l’âge de 36 ans. La scène principale du festival porte depuis son nom pour rendre hommage à sa contribution à l’événement et à la scène musicale locale de Sheffield.

Achetez ou diffusez Seventeen Going Under.