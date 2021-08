Regardez Samsung dévoiler le Galaxy Z Fold 3, le Z Flip 3 et plus en direct

Le plus grand événement de Samsung en 2021 est enfin arrivé. Mercredi, la société lancera un certain nombre de nouveaux produits lors de son dernier événement Galaxy Unpacked. En plus du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3, nous nous attendons à ce que Samsung dévoile le Galaxy Watch 4 et le Galaxy Buds 2 lors de son événement en direct. Vous pouvez vous connecter au flux ci-dessous à partir de 7 h 00 PT / 10 h 00 HE.

Lorsque Samsung a présenté le Galaxy Fold original en 2019, cela ressemblait plus à un gadget qu’à un téléphone phare. Le concept était fascinant, mais le produit réel était décevant. Samsung a finalement dû retarder le lancement de plusieurs mois après que les critiques ont signalé des problèmes importants avec leurs unités de pré-lancement. Lorsque le Fold a finalement atteint les rayons des magasins, l’accueil a été plutôt plat.

Mais Samsung n’allait pas jeter l’éponge. Des mois plus tard, en février 2020, le Galaxy Z Flip a été dévoilé aux côtés du Galaxy S20, avec un facteur de forme rappelant les téléphones à clapet classiques du début des années 2000. Puis, en août 2020, le Galaxy Z Fold 2 a fait ses débuts avec un nouveau nom et un design amélioré. Il était plus durable que son prédécesseur avec un verre ultra-mince, il remplaçait l’encoche par une caméra selfie perforée et l’écran du capot avant était nettement plus grand.

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 dévoilés le 11 août

Un an plus tard, Samsung lèvera le rideau sur la prochaine génération de téléphones pliables. Samsung a sauté le Z Flip 2 et a sauté directement sur le Z Flip 3 afin que les deux téléphones pliables puissent être lancés en même temps. Comme d’habitude, il ne reste plus grand-chose à révéler. Selon une avalanche de fuites récentes, le Galaxy Z Fold 3 sera le premier téléphone Samsung doté d’un appareil photo sous panneau (UPC). La clé pour éliminer les trous et les encoches sur les écrans des smartphones est de cacher les caméras et les capteurs sous l’écran. C’est précisément ce que nous nous attendons à voir lors de l’événement de mercredi.

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung ne sera pas aussi révolutionnaire, mais il aura un écran de couverture plus grand que le premier Z Flip. Parmi les autres appareils qui devraient faire leurs débuts aujourd’hui, citons le Galaxy Watch 4, le Galaxy Buds 2 et le Galaxy S21 FE. Nous ne nous attendons pas à voir des signes du Galaxy Note 21. Samsung prend un an de congé de sa gamme de phablettes pour se concentrer sur les pliables. La bonne nouvelle est que le Z Fold 3 prendrait en charge le S Pen. Ainsi, l’esprit de la Note perdure.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung en direct ici :

