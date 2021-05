Regardez Samsung montrer le design pliable en Z dans une nouvelle vidéo

Samsung Display a publié une vidéo montrant divers concepts en action, ainsi qu’un téléphone pliable pliable en Z et d’autres designs.

Samsung Display a révélé qu’il présenterait quatre concepts intéressants à l’exposition SID Display Week cette semaine, y compris un pliage en Z pliable, enroulable et plus encore. Maintenant, la société a mis en évidence toutes ces technologies dans une vidéo YouTube.

La vidéo nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre du pliable en particulier, nous montrant comment fonctionne le mécanisme de pliage et à quoi pourrait ressembler l’appareil en mode smartphone. Nous voyons également l’appareil utilisé comme un réveil intelligent lorsqu’il est associé à un support. Découvrez le clip ci-dessous.

Nous avons également un bon aperçu des autres concepts de l’entreprise, tels qu’un téléphone enroulable et un ordinateur portable avec une caméra selfie sous l’écran. Mais Samsung Display a également mis en évidence son écran pliable de 17 pouces annoncé précédemment, qui semble en fait être un ordinateur portable pliable semblable au Lenovo ThinkPad X1 Fold.

La vidéo montre la moitié inférieure des touches de la manette de jeu pliable de 17 pouces en mode ordinateur portable, puis se transforme en un grand écran une fois dépliée. On peut supposer que Samsung suivrait l’exemple de Lenovo en proposant un accessoire de clavier pour une véritable expérience de style ordinateur portable.

On ne sait pas quand l’un de ces concepts pourrait arriver sur le marché, mais Samsung et son bras d’affichage ont présenté pour la première fois un concept de téléphone pliable en 2011. Il est donc possible que certains de ces concepts ne deviennent une réalité commerciale que dans des années.