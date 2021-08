Regardez Scorpions répéter une toute nouvelle chanson

Une courte vidéo de SCORPION répéter une toute nouvelle chanson, apparemment intitulée “Septième Soleil”, dans leur studio à Hanovre, en Allemagne, est visible ci-dessous.

Le batteur Mikkey Dee a téléchargé le clip sur son Instagram, en écrivant en légende : “SCORPION – répéter de nouvelles chansons pour la prochaine tournée. Assez lourd.”

SCORPION a récemment terminé le travail sur un nouvel album pour une sortie provisoire au début de 2022. Le LP a été enregistré principalement à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne et a été mixé au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne avec ingénieur Michel Ilbert, qui a gagné plusieurs Grammy nominations pour son travail de mix avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

SCORPION‘ nouvel album marquera leur première sortie depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads”, qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

SCORPION initialement prévu d’enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, dont les crédits précédents incluent NŒUD COULANT et METALLIQUE. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été effectué avec Grégoire à distance, après quoi SCORPION ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

Chanteur Klaus Meine dit précédemment Parler de métal que le but avec l’utilisation Fidelman produire le nouveau LP était d’apporter “l’ancienne vibe d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même ‘Lovedrive’. Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude”, a-t-il déclaré. “Si nous y arrivons, qui sait, c’est tant d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus dures.”

Selon Meine, SCORPION‘ le nouveau LP comporte “aucun écrivain extérieur du tout”, contrairement à celui de 2015 “Retour pour toujours”, qui a été en grande partie co-écrit par les producteurs de l’album, Mikaël Nord Andersson et Martin Hansen.

SCORPION‘ la dernière collection complète de nouveaux enregistrements était la susmentionnée “Retour pour toujours”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPION‘ batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTRHEAD.