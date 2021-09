Regardez Scott Bakula, Jason Alexander, Zooey Deschanel et bien d’autres partager Emmy Gripes dans une vidéo hilarante

Le kilométrage de chacun varie en ce qui concerne les Emmy Awards annuels, qui ont été plus extras que d’habitude ces dernières années grâce aux choix d’hébergement (ou à leur absence) et à la pandémie. La cérémonie télévisée de cette année sur CBS n’était pas différente, car Cedric the Entertainer a donné aux téléspectateurs des moments agréables mélangés à des tentatives de comédie vraiment déroutantes. Même la télédiffusion se passe toujours au moment d’écrire ces lignes, je peux déjà dire avec certitude que les quelques minutes les plus drôles de la nuit sont allées au “No Emmy Support Group”, avec Jason Alexander, Scott Bakula, Zooey Deschanel et Alyson. Hannigan, ainsi que quelques invités spéciaux.