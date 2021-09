Regardez Selena Gomez faire ses débuts avec un nouveau piercing Helix lors d’une soirée entre amis

Dites-nous quelque chose que vous ne savez pas ? Selena Gomez montre un nouvel accessoire d’oreille.

Au cours d’une soirée avec des amis, la fondatrice de Rare Beauty et ses amis ont choisi d’entrer et de se faire quelques piercings après que leur mission de trouver un Build-A-Bear dans le centre commercial ait mal tourné. Dans un sept. 14 vidéo TikTok partagée par ses amis FillePiscine (membres d’un groupe de rock Avery tucker et Harmonie Tividad), Selena a brièvement montré sa nouvelle œuvre d’art en hélice.

Après qu’un copain ait plaisanté en disant qu’elle était la seule à obtenir quelque chose du magasin de piercing, cela a incité la chanteuse à dévoiler son plus petit nouveau petit cerceau. Et bien sûr, les fans ont commenté à quel point ils étaient impressionnés par la dernière décision de beauté du musicien.

Un fan a commenté son excitation et son choc en écrivant : “Omg Selena a un piercing.” Alors qu’un autre a souligné les doux moments de la soirée, ajoutant: “Amis qui se font des piercings, restez ensemble.” Et un autre utilisateur a peut-être mieux exprimé ce que nous ressentons tous en regardant la vidéo, en écrivant : “C’est tout ce dont j’ai besoin dans un groupe d’amis et plus encore.”