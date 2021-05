Regardez Serj Tankian chanter avec trois filles arméniennes à l’événement virtuel “ Hope For Armenia ”

Le 6 mai SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a été rejoint par des étudiants d’Artsakh (Haut-Karabakh) pour se produire «Bari Aragil» au Espoir pour l’Arménie événement virtuel hébergé pour Enseigner pour l’Arménie.

Le programme de soutien à l’éducation en Arménie et en Artsakh a attiré de nombreux participants, y compris des camées d’actrice et de chanteuse Cher et entrepreneur Kim Kardashian.

Modelé d’après Enseigner pour l’Amérique, Enseigner pour l’Arménie est partenaire du Enseigner pour tous réseau mondial, mettant l’accent sur l’importance de l’éducation pour que les enfants puissent continuer à grandir et à s’épanouir.

Serj précédemment effectué «Bari Aragil» avec son père Khatchadour Tankian il y a plus de dix ans, et ils ont même filmé une vidéo très spéciale pour le morceau mettant en vedette les deux chantant ensemble. Il a été présenté deux fois le jour de Thanksgiving Téléthon du Fonds Arménie diffusé dans le monde entier en 2009.

En novembre 2020, SYSTEM OF A DOWN mis à disposition de la nouvelle musique pour la première fois depuis 2005 afin de rallier l’Arménie. Ils ont libéré “Protéger la terre” et “Genocidal Humanoidz” et a promis des redevances gagnées, y compris des achats sur Camp de bande, à la grande organisation à but non lucratif Fonds Arménie. En plus d’autres dons de fans sur leurs pages sociales, ils ont recueilli plus de 600 000 $.

Tankian est né de parents arméniens, avec quatre grands-parents qui ont fui l’Arménie au Liban pendant la persécution des Arméniens.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).