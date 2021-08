Regardez Serj Tankian dans le clip de “Moonhearts In Space” de Tina Guo

Violoncelliste virtuose Tina Guo a sorti son album complet, “Meurt Irae”, passant par Chefs-d’œuvre de la musique de Sony. Avant la sortie de l’album d’aujourd’hui, Tina a déjà sorti des morceaux “Sonate au clair de lune”, “Toccata Et Fugue” et “Adagio” par Albinoni. En célébration de “Meurt Irae”, Tina a également sorti le clip vidéo futuriste et rêveur de son morceau original “Coeurs de lune dans l’espace”, avec la voix de nul autre que l’inimitable musicien, auteur-compositeur, producteur et militant politique Serj Tankian de SYSTEM OF A DOWN.

S’exprimant lors de la sortie d’aujourd’hui, Guo partage : « Je suis TELLEMENT excité pour le ‘Dies Irae’ sortie de l’album après trois ans de préparation, et de partager “Coeurs de lune dans l’espace” chanson et vidéo avec tout le monde !

« Je suis un grand fan de Serj pendant tant d’années et c’était vraiment un rêve devenu réalité de pouvoir collaborer ensemble. Un immense merci préventif à tout le monde d’avoir pris le temps d’écouter et de regarder, le soutien et la positivité incroyables au fil des ans ont été une bénédiction incroyable et je vous suis très reconnaissant !”

Tankien a commenté : « J’ai vraiment aimé travailler avec Tina au “Coeurs de lune dans l’espace”. Sa capacité à prendre du classique et à le détruire avec du rock et du métal est vraiment agréable. A une époque où nous voyageons déjà dans l’espace, il est impératif de réaliser l’intention avec laquelle nous voyageons vers l’intérieur ou vers l’extérieur.”

De plus, les fans de métal peuvent également repérer Tina dans SABATONle dernier clip de , “Commandants d’acier”. Le clip est sorti en tandem pour le “Esprit de guerre” événement en jeu dans Monde des chars.

Guo a réinventé et revigoré la musique classique en tant que violoncelliste, compositeur, artiste et interprète. Les Grammy Award-nominé et BRITANNIQUE La violoncelliste féminine nominée pour le prix « Artiste de l’année » se distingue comme le talent rare qui peut amener une foule de festival en plein air à ses pieds ou enflammer la partition d’un blockbuster record. En tant que soliste, son violoncelle parcourt les bandes sonores de “Wonder Woman”, “Le roi Lion”, “Création”, “Dunkerque”, “Pirates Des Caraïbes 5”, “X-Men Phénix Noir”, “L’homme de fer 2”, “Cyberpunk 2077”, “Call Of Duty : Black Ops 2, 3 et 4”, “League of Legends, “Assassin’s Creed Syndicate”, “Les Experts : NY”, “Les Vikings”, et plus récemment le blockbuster de science-fiction “Dune”, pour n’en citer que quelques-uns.

elle a accompagné Hans Zimmer, Steven Tyler, Skrillex, Joe Bonamassa, COMBATTANTS DE FOO, Al Di Meola, et Carlos Santana sur scène et John legend, Ciara et bien d’autres sur bande. Elle a prospéré sous les projecteurs sur Cirque du soleil‘s Michael Jackson “L’Immortel” tournée mondiale, qui a diverti plus de 3,7 millions de spectateurs dans des arènes bondées et est devenue l’une des tournées les plus lucratives de tous les temps. Sans oublier, elle a allumé le sold-out League of Legends championnat du monde au Staples Center diffusé plus de 33 millions de fois. En chemin, elle a également ramassé 53 millions Youtube vues, 374 000 abonnés et 40 millions Spotify flux à ce jour.



