Regardez Sharon Osbourne expliquer la première collection Nft d’Ozzy, ‘Cryptobatz’

Sharon Osbourne a partagé une vidéo d’une minute et demie dans laquelle elle explique son mari Ozzypremière incursion dans l’industrie de la cryptographie avec le lancement de Cryptobatz, une collection de 9 666 jetons non fongibles.

La collection est un clin d’œil à son tristement célèbre incident de morsure de chauve-souris. Le 20 janvier 1982, Ozzy a mordu la tête d’une chauve-souris lors d’un concert au Veterans Memorial Auditorium à Des Moines, Iowa. Il a affirmé plus tard qu’il pensait que c’était un jouet que lui avait jeté un membre du public.

Osbourne a déclaré à Rolling Stone qu’il avait décidé de lancer ses propres NFT après Sharon l’a dissuadé d’acheter un singe ennuyé.

« J’ai essayé de participer à l’action NFT pendant un certain temps, alors quand j’ai demandé Sharon pour un singe ennuyé pour Noël après plusieurs tentatives infructueuses d’acheter le mien, et elle a dit non, j’ai décidé de créer le mien », Ozzy mentionné. « Cryptobatz est un putain de projet mental pour les collectionneurs et les fans de NFT. Le design rend hommage à l’un de mes moments les plus emblématiques sur scène et est une chance d’acquérir une pièce rare de l’histoire de l’art. Je l’aime! »

Cryptobatz vient avec une torsion: les propriétaires pourront créer de nouveaux NFT appelés « MutantBatz » en « mutant » Cryptobatz avec d’autres collections.

Pour accompagner la collection NFT, Ozzy lancera également « AncienneBatz« , qui a été décrit comme une « chasse au trésor » dans le monde entier pour les Batz spéciaux de la collection. Ouvert uniquement aux personnes existantes Cryptobatz titulaires, chacun Ancien Chauve-souris aura la capacité de « mordre » d’autres NFT jusqu’à 100 fois, leur donnant des pouvoirs accrus pour se reproduire MutantBatz.

Les NFT sont un type d’actif numérique dont la propriété est enregistrée sur une blockchain de grand livre numérique. Chaque NFT est unique et peut être considéré comme un objet de collection qui ne peut pas être dupliqué, ce qui les rend singuliers et potentiellement précieux. Les NFT peuvent représenter des fichiers numériques, tels que de l’art, de l’audio, des vidéos, des affiches, des pochettes d’album et d’autres formes de travail créatif.

La plupart des NFT font partie de la blockchain Ethereum, ce qui signifie qu’ils sont achetés et vendus à l’aide d’Ether, une crypto-monnaie majeure.

Parmi les autres musiciens de heavy metal notables qui ont plongé leurs orteils sur le marché NFT, citons MEGADETH, AVENGED SEVENFOLD, NŒUD COULANT‘s Pitre et Yngwie Malmsteen.



Ozzy a lancé un projet NFT appelé @CryptoBatzNFT Probablement rien…. Rejoignez le discord maintenant : https://t.co/BFd0sP1z7W pic.twitter.com/YNra1FVDiZ – Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) 10 janvier 2022

