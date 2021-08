Ce sera la première saison sans Antonia Thomas à bord en tant que régulière de la série, et Shaun pourrait bien être appelé à faire preuve de plus de leadership sans elle sous la main. Heureusement, Shaun et Lea ont eu une fin très heureuse pour la saison 4, malgré leur défaite antérieure. À la fin de la quatrième saison, ils sont fiancés et, espérons-le, continueront à franchir des étapes positives à l’avenir.