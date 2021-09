Regardez Shawn Mendes rencontrer Justin et Hailey Bieber avant le gala du Met

Cependant, d’autres n’ont trouvé aucun problème avec leur petite conversation. L’un d’eux a dit: “Si c’est gênant, Dieu merci, personne ne filme mes interactions.” Un fan a souligné que Shawn et Justin ont en fait collaboré l’année dernière, en sortant la chanson “Monster” ensemble en novembre, donc il n’y a probablement pas de boeuf entre eux.

“Honnêtement, c’est toutes les interactions de 20 ans et plus”, a commenté un autre fan. En particulier, les fans ont trouvé que la déclaration d’amour de Justin était “la plus mignonne”, et quelqu’un d’autre a dit que Shawnmila semblait “si gentille et polie”.

En fait, une personne a pensé qu’ils “avaient l’air si heureux ensemble”, écrivant sur YouTube, “il n’y a littéralement aucun mauvais sang. Ils sont tous si matures”.

Regardez l’interaction ci-dessus, à partir d’environ 7h20.