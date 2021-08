Regardez Shemar Moore de SWAT interrompre hilarante une impasse tendue et plus encore dans la saison 4 Gag Reel

SWAT a choisi d’incorporer un certain nombre d’événements réels dans la quatrième saison, allant de la pandémie à la tension raciale et à la brutalité policière, y compris un épisode spécial qui contrastait ce que Hondo a vécu lors des émeutes de Los Angeles en 1992 avec ce qui se passait dans le présent . Son travail était encore compliqué par sa loyauté déchirée entre la communauté noire de LA et ses collègues officiers. Ajoutez beaucoup de pertes, un peu d’amour et l’équipe SWAT démantèle des réseaux criminels dangereux pour empêcher que les choses ne tournent de mal en pis à catastrophique, et la saison 4 a beaucoup à offrir aux fans.