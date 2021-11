Silk Sonic a lancé ce soir les Soul Train Awards 2021 avec une interprétation de leur chanson « Fly As Me » au Apollo Theatre de New York. Découvrez-le ci-dessous.

Après avoir initialement annoncé une sortie en 2022, le supergroupe fétiche Bruno Mars/Anderson.Paak des années 70 a changé de ton et a sorti son premier LP An Evening With Silk Sonic ce mois-ci. Plus tôt cette semaine, ils ont joué aux AMA 2021. Silk Sonic a déjà publié des vidéos pour « Smokin’ Out the Window », « Skate » et « Leave the Door Open ».

Lisez à propos de « Laissez la porte ouverte » de Silk Sonic dans le long métrage de Pitchfork « Quelle sera la chanson de l’été 2021 ? »

