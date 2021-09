Regardez “Simple Times” de Kacey Musgraves dans “Star-Crossed: The Film”

Kacey Musgraves a partagé son nouveau clip pour “les temps simples”, une autre chanson d’elle album maudit, qui est également publié aujourd’hui (10). Le clip fait partie de son étoile croisée : le film, réalisé par Bardia Zeinali et diffusé à partir d’aujourd’hui sur Paramount+.

La vidéo montre Musgraves marchant dans un centre commercial avec Victoria Pedretti (You), Princess Nokia et Symone (Drag Race). Vulture le décrit comme “un véhicule efficace pour la nostalgie de l’an 2000, un délicieux fantasme de vengeance/de braquage, [and] un coup de projecteur sur les nombreux charmes de la comédienne Meg Stalter.

Une page dédiée Le site Web de Musgraves contient tous les détails sur la façon de regarder Starcrossed: le film à travers le monde. La première mondiale de Paramount + a lieu aujourd’hui aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie, dans les pays nordiques et au Canada ; les fans en dehors de ces marchés peuvent regarder sur MTV via son réseau mondial de chaînes dans près de 180 régions.

L’artiste commencera une série de dates le maudits : visite dévoilée en Amérique du Nord le 19 janvier à St. Paul, MN. Les faits saillants incluent un rendez-vous le 5 février au Madison Square Garden de New York et son apparition le 11 février à la Bridgestone Arena. L’itinéraire se termine le 20 février au Staples Center de Los Angeles. Musgraves est également réservé pour Primavera Sound à Barcelone, en Espagne, le 2 juin.

Alors que le nouvel album sort, Laura Snapes de The Guardian écrit dans sa critique de Star-crossed : « S’il y a une nouvelle direction ici, c’est vers des chansons plus franchement pop qui font une vertu des douces tendances mélodiques de Musgraves. The Line of Best Fit le décrit avec enthousiasme comme “un record qui a dépassé toute la grandeur que ses efforts précédents impliquaient”. Slant, quant à lui, dit que la suite de Golden Hour de 2018 est « tout aussi facilement mélodique et accessible. Mais c’est aussi plus éclectique, loin des tropes de la radio moderne, qu’il s’agisse de variétés pop ou country. »

Achetez ou diffusez l’album maudit.