Regardez Skid Row se produire à la foire de l’État de l’Iowa

Des séquences vidéo filmées par des fans de RANGÉE DE DÉPANNAGEla représentation du 15 août au Foire de l’État de l’Iowa à Des Moines, Iowa peut être vu ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur “Trick minable”).

Plus tôt ce mois-ci, RANGÉE DE DÉPANNAGE a célébré le 30e anniversaire de son deuxième album classique, “Esclave à la mouture”, en l’interprétant dans son intégralité à l’Amphithéâtre du Rolling Hills Casino And Resort à Corning, en Californie.

L’été dernier, RANGÉE DE DÉPANNAGE bassiste Rachel Bolan Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un “Esclave à la mouture” Tournée du 30e anniversaire en 2021. “Nous ferons l’album dans son intégralité, puis nous ferons un tas de trucs pour coïncider avec lui”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assez excités et les spectacles sont réservés. Nous gardons les doigts croisés pour que tout se passe … Ce sera cool, d’aller là-bas et de faire « Esclave à la mouture » de haut en bas. Ce sera amusant.”

Selon Bolan, RANGÉE DE DÉPANNAGE n’a pas célébré le 30e anniversaire du premier album éponyme du groupe en 2019 parce que “le timing n’a pas vraiment fonctionné. Nous avions tellement d’autres choses de prévu, et puis tout d’un coup, boum, c’était ici”, il expliqua. “Peut-être sur la route [we’ll celebrate it]. Peut-être [for the] 40e [anniversary]. [Laughs]”

Comme indiqué précédemment, l’ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach célébrera également la “Esclave à la mouture” anniversaire lors d’une tournée aux États-Unis cet automne. Il interprétera le LP dans son intégralité à tous les spectacles du trek, qui débutera en octobre.

Bach précédemment effectué “Esclave à la mouture” dans son intégralité en octobre 2019 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie. Plus tôt cet automne-là, il a terminé une tournée aux États-Unis au cours de laquelle il a célébré le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGEle premier album éponyme de .

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de remaniement au fil des ans, a présenté une gamme composée de Bolan et guitaristes Sabo et Colline Scotti, aux côtés de Forgeron et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.



