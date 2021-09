Regardez Slipknot jouer au Riot Fest de Chicago

NŒUD COULANT fermeture Fête de l’émeute, l’un des meilleurs événements locaux indépendants de Chicago, à Douglass Park dimanche 19 septembre. Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance peuvent être vues ci-dessous.

Les Fête de l’émeute spectacle est venu deux semaines après NŒUD COULANT a donné son premier concert en 18 mois le 4 septembre au Rocklahoma festival à Pryor, Oklahoma. Le concert a marqué le début de NŒUD COULANT leader Corey Taylorle nouveau masque de , sur lequel il travaillait depuis quelques mois.

En mai dernier, Taylor a parlé à Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Laser 103,3 sur l’évolution de NŒUD COULANTles masques de et ce que les fans peuvent s’attendre à voir pendant le cycle de tournée actuel du groupe.

“Le masque fait partie de nous depuis toujours”, a-t-il déclaré. “Le masque est roi. Et pour nous, surtout les gens comme moi et Pitre et les gars du groupe qui permettent vraiment à ces masques d’évoluer, il est important que cela reflète qui nous sommes dans cette musique. Et je peux vous dire que le masque sur lequel je travaille est très dérangeant. Ça va être dur à regarder. Et ce sera probablement mon masque préféré que j’aie jamais confectionné. Ce sont des petits bouts de choses qui m’ont intrigué, des masques que j’ai eu dans le passé. Et ça va avoir une sorte de terreur du diable, disons-le ainsi. »

Corey a travaillé sur son masque précédent avec la légende des effets spéciaux Tom Savini, dont la longue carrière dans l’industrie cinématographique et en particulier dans le genre de l’horreur remonte à la fin des années 1970, y compris dans des films tels que “Vendredi 13”, “Aube des morts”, “Du crépuscule jusqu’à l’aube” et plein d’autres.

Les autres membres de NŒUD COULANT joué avec leurs masques actuels pour la première fois en mai 2019 lorsqu’ils sont apparus en tant qu’invités musicaux sur “Jimmy Kimmel en direct !”

Lors d’une apparition en 2017 dans un épisode de Vice-pays‘s “Le Thérapeute”, Taylor a été interrogé sur l’importance de porter un masque littéral lorsqu’il joue avec NŒUD COULANT. Il a répondu : « Avec NŒUD COULANT, du moins pour la plupart d’entre nous dans le groupe, le masque fait partie de l’art — ce n’est pas seulement le visuel et le choc ; c’est une représentation de qui je suis dans cet album. Donc, pour moi, c’est aussi naturel que d’avoir une coiffure différente pour un album et un cycle de tournée, de porter des vêtements différents pour un album et un cycle de tournée. Cela fait partie de la dynamique. C’est l’une des choses que vous attendez avec impatience. Pas seulement écrire les chansons, pas seulement assembler la musique, pas seulement assembler les visuels, mais quoi… qui suis-je dans cet album ? »

Corey a parlé des changements dans le NŒUD COULANT les masques des membres du groupe dans une interview de 2014 avec Radio de la manie du métal. “Avec chaque album, certains d’entre nous ont fait évoluer leurs masques plus considérablement que d’autres, mais il y a toujours une différence, ils ont toujours un peu changé… Ce groupe évolue avec chaque album, et il est logique que nos masques [would as well], parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Ce n’est pas quelque chose dont nous nous asseyons et dont nous parlons en groupe, nous le faisons en quelque sorte. Aussi unis que nous le soyons tous, le masque est vraiment quelque chose que nous nous faisons confiance pour faire individuellement et nous leur faisons confiance pour faire la bonne représentation.”

En juin dernier, NŒUD COULANT a annoncé l’incarnation en 2021 de la “Knotfest Roadshow”. Le soutien sur le trek viendra de trois sommités de la musique lourde nominées aux Grammy, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 28 dates, produite par Pays vivant, démarre à la suite de l’annonce précédente du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. “Knotfest Roadshow”La première date officielle de a lieu à Tinley Park, dans l’Illinois, le 28 septembre, la tournée serpentant ensuite à travers les États-Unis pour se terminer en Arizona début novembre.



