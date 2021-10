Regardez Slipknot rendre hommage aux membres déchus Joey Jordison et Paul Gray au Knotfest Iowa

A l’issue de sa tête d’affiche fixée samedi dernier (25 septembre) Knotfest Iowa, NŒUD COULANT a rendu hommage à deux de ses membres fondateurs, Joey Jordison et Paul Gris, qui ne sont plus avec nous tous les deux.

Après avoir interprété la chanson “Surfacer”, une chanson écrite par Gris, Jordison et NŒUD COULANT leader Corey Taylor, des images de Joey et Paul ont émergé sur les grands écrans vidéo de la scène avec les numéros attribués à chacun d’eux lors de la formation du groupe ainsi que leurs années de naissance et de mort. Des séquences vidéo filmées par des fans de l’hommage peuvent être vues ci-dessous.

Jordinson décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Jordison et les membres de NŒUD COULANT avait été silencieux et évasif sur les raisons de son licenciement du groupe, mais Joey en a finalement parlé en 2016 en acceptant un prix au Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal à Londres, en Angleterre.

À l’époque, Joey a affirmé qu’il avait été licencié de NŒUD COULANT sans réunion de groupe ou « rien de la direction ». Il a dit: “Tout ce que j’ai reçu, c’est un putain d’e-mail stupide disant que j’étais hors du groupe que je me suis cassé le cul toute ma vie pour créer. C’est exactement ce qui s’est passé et c’était blessant. Je ne méritais pas cette merde après ce que j’avais fait et tout ce que j’avais traversé.

“Ils ont été confus au sujet de mes problèmes de santé et, de toute évidence, même moi, je ne savais pas ce que c’était au début”, a-t-il poursuivi. “Ils pensaient que j’étais foutu de drogue, ce que je n’étais pas du tout.

“J’ai vécu tellement de choses avec ces gars et je les aime beaucoup. Ce qui est blessant, c’est que la façon dont ça s’est passé n’était pas bien. C’est tout ce que je veux dire. La façon dont ils l’ont fait était putain de lâche. C’était foutu.”

De retour en 2014, Taylor Raconté Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été “l’une des décisions les plus difficiles” que le groupe ait jamais prise, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».

gris a été retrouvé mort le 24 mai 2010 après une overdose de drogue dans une chambre d’hôtel de la banlieue de Des Moines, Iowa, où lui et NŒUD COULANT étaient basés. Sa famille a imputé la mort à un médecin de la douleur de Des Moines, Daniel Baldi, qui avait traité gris pendant des années, et a poursuivi le médecin et ses anciens employeurs.

Paulla femme de, Gris Brenna, a témoigné lors de Baldidu procès qu’elle a essayé de contacter certains des Paulles camarades de groupe dans NŒUD COULANT quelques jours avant la mort du bassiste mais qu’aucun d’entre eux ne voulait s’impliquer. Elle a révélé: “L’un jouait au golf à deux minutes de chez nous mais ne pouvait pas venir. Personne d’autre ne s’en souciait, personne n’était impliqué. Ils m’ont dit que c’était mon problème.”

Brenna a déclaré dans une interview de 2011 avec Revolver que son mari avait accepté d’obtenir de l’aide pour son problème de drogue juste un jour avant sa mort.

Après une longue pause, NŒUD COULANT a repris les tournées en 2011, avec Donnie Steele jouer de la basse en direct. Le groupe en 2014 s’est assuré les services du musicien britannique Alessandro “Vman” Venturella jouer de la basse en tournée.

Paul avait 38 ans au moment de sa mort.



