“Regardez son bilan” – Moyes défend la décision de West Ham

David Moyes a défendu sa décision de faire appel à Mark Noble pour le penalty manqué contre Manchester United.

Les Hammers ont été battus 2-1 lors d’une journée mouvementée au London Stadium. Said Benrahma leur a donné un départ de rêve à la 30e minute après un bon travail de Jarrod Bowen.

L’ancien Hull a joué à Benrahma, dont le tir a dévié Raphaël Varane et dans le filet. L’avance de West Ham n’a duré que cinq minutes, cependant, l’inévitable Cristiano Ronaldo a continué sa forme excitante.

Ronaldo a été repéré par un brillant ballon de Bruno Fernandes. Le capitaine portugais a vu sa volée sauvée par Lukasz Fabisnki mais a réussi à saisir le rebond.

Il est resté au niveau jusqu’à la 89e minute. Jesse Lingard, qui a joué lors d’un prêt à West Ham la saison dernière, est sorti du banc faire taire la foule à la maison.

Il a tourné dans la surface, s’est éloigné d’un mètre de Kurt Zouma et a tiré dans le coin supérieur.

Il y a eu plus de drame tardif lorsque la croix d’Andriy Yarmolenko a frappé le bras de Luke Shaw. L’arbitre Martin Atkinson a pointé l’endroit après avoir vérifié le moniteur du côté du terrain, et Mark Noble a ensuite été remplacé.

Cependant, le milieu de terrain vétéran n’a pas pu arracher un point car son pauvre penalty a été sauvé par David de Gea.

Moyes a déclaré aux journalistes après la défaite : « Nous avons obtenu un penalty et j’ai l’un des meilleurs tireurs de penalty de la Premier League et d’Europe. Je pense que si je n’avais pas pris la décision, j’aurais été plus en colère contre moi-même.

«Je lui ai demandé et il a dit que je suis prêt, il a un excellent bilan, pourquoi ne le ferions-nous pas? Nous en avons manqué quelques-uns récemment, alors j’ai pensé profiter de l’occasion pour inviter Mark.

“Je pense que nous apprécions tous davantage le jeu en raison de la façon dont les arbitres s’acquittent de leur travail, je pense que l’arbitre a fait un excellent travail aujourd’hui.”

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Interrogé sur les nouvelles recrues de Zouma et Nikola Vlasic, Moyes a poursuivi : « Kurt Zouma a très bien joué. Considérant que nous les amenons très rapidement… Kurt a plus d’expérience en Premier League. Vlasic, nous avons dû mettre un peu plus vite que nous ne l’aurions fait.

« Nous ne méritions pas la défaite. On dirait que c’était un bon match.

Sur le vainqueur de Lingard, il a ajouté : « Le football a une étrange façon de rebondir et aujourd’hui, il a marqué le but. J’espère que nous ferons de même la semaine prochaine.

Moyes a également rendu hommage à la légende de Tottenham et de l’Angleterre Jimmy Greaves, décédé plus tôt dimanche à l’âge de 81 ans.

“Énorme par les deux groupes de supporters, il a été reconnu dans tout le football et j’ai pu le voir sur Saint et Greavsie”, a déclaré Moyes. “Un triste décès et on se souviendra bien de lui.”

Les cinq principaux partenariats d’experts – Jimmy Greaves, Gary Neville, Jamie Carragher et plus

Les joueurs de West Ham “se sentent désolés” pour Noble

Le défenseur des Hammers Angelo Ogbonna a déclaré que les coéquipiers de Noble “se sentent désolés” pour le joueur de 34 ans.

Dans une interview d’après-match avec Sky Sports, le défenseur central a déclaré: “Nous sommes tous désolés pour lui, c’est du football et vous devez l’accepter.

“Il est assez expérimenté pour prendre n’importe quel penalty, le prochain qu’il marquera à coup sûr.”

Noble a marqué 38 pénalités au cours de sa carrière et a l’un des taux de conversion les plus élevés de l’histoire de la Premier League.

LIRE LA SUITE: L’entraîneur dit à Man Utd que même une offre de 100 millions de livres sterling ne suffirait pas pour signer le premier objectif de Solskjaer