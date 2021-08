Regardez son discours inspirant devant l’équipe de football de l’Alabama

Ernie Johnson est depuis longtemps une star des fantastiques émissions NBA d’avant et d’après-match de TNT qui nous ont fait tellement rire au fil des ans.

Mais loin des caméras, c’est une personne et un père encore meilleurs.

Cette semaine, il s’est arrêté à l’Université de l’Alabama et a prononcé un discours percutant devant l’équipe de football de Nick Saban au sujet de son travail « d’accès », mais plus important encore, il a parlé d’un de ses enfants, Michael, que lui et sa femme ont adopté en Roumanie et qui a dystrophie musculaire.

Ce n’est un secret pour personne qu’Ernie Johnson a toujours été une personne formidable, mais si vous aviez besoin de plus de preuves, regardez cette vidéo. Cela changera votre journée et votre façon de voir les choses.

« Comment vais-je améliorer la vie de quelqu’un d’autre aujourd’hui ? » Cette conférence d’Ernie Johnson va vous inspirer aujourd’hui ❤️ (via @AlabamaFTBL) pic.twitter.com/88oytTs4UV – ESPN (@espn) 12 août 2021

Twitter a eu des réactions :