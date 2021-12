Regardez St. Vincent jouer ‘At The Holiday Party’ pour Austin City Limits

Austin City Limits a partagé un aperçu de Saint-VincentLe prochain épisode de la série de concerts de longue date avec une performance festive de « … At The Holiday Party ».

Le musicien a donné deux spectacles au Moody Theatre d’Austin, au Texas, plus tôt cette année, dans le cadre de la la maison de papa tour. Pendant les deux sets, elle a joué « … At The Holiday Party », qui est apparu sur ce disque, sorti en mai 2021.

Dans la vidéo, St. Vincent – ​​alias Annie Clark – se fait apporter un verre par une femme en tenue de serveuse jaune et rouge. « Je voudrais porter un toast », a déclaré Clark à la foule. « À Austin City Limits et la troisième fois que nous sommes ici, et plus que tout, à nous tous pour être à nouveau ensemble. »

Après avoir fait tinter leurs tasses, Clark et son groupe se sont lancés dans la chanson, que la star a racontée Le soleil est une « interprétation moderne de « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez » par Les pierres qui roulent. »

St. Vincent est déjà apparu sur Austin City Limits en 2009 et 2018. L’épisode complet avec sa dernière performance sera diffusé le 15 janvier 2022, aux côtés d’images de l’auteur-compositeur-interprète Joy Oladokun.

La 47e saison d’Austin City Limits sera diffusée sur PBS à 21 h HE le 8 janvier. La série présentera des performances de Olivia Rodrigo, Duran Duran, Terry Allen et Phoebe Bridgers, ainsi que des épisodes spéciaux dédiés à Nanci Griffith et à la 7e édition annuelle du Temple de la renommée de l’ACL.

Ce dernier intronisera Lucinda Williams, Wilco et Alejandro Escovedo dans la salle, tandis que les performances et les hommages viendront de Jason Isbell, Rosanne Cash, Margo Price, Sheila E., Bill Callahan, Japanese Breakfast, et plus encore.

En plus d’être nominé pour Meilleur album de musique alternative aux Grammys 2022, Daddy’s Home a récemment été nommé parmi l’un des meilleurs albums de 2021 du détaillant indépendant influent Rough Trade. Pour commémorer le record qui figure dans le Top 20 de la liste, il est sorti sur un nouveau vinyle de coloris, exclusif au magasin.

L’un des temps forts de l’album, « Pay Your Way In Pain », a également été repensé via un nouveau remix du groupe punk britannique IDLES.

« Je voulais intensifier le camp et la violence dans le remix tout en conservant les sentiments et la sensibilité du morceau original », a déclaré Mark Bowen du groupe à propos de leur nouvelle version aux teintes industrielles.

